"Luka Dončić 15 kilograma lakši i isklesan": NBA zvijezda oduševila Italijane pred put u Beograd

"Luka Dončić 15 kilograma lakši i isklesan": NBA zvijezda oduševila Italijane pred put u Beograd

Nebojša Šatara

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Luka Dončić nije ozbiljno povrijeđen i igraće na Evropskom prvenstvu, a to je potvrdio i slučajnim prolaznicima na pumpi.

italijani sreli doncica pred dolazak u beograd Izvor: x/printscreen/@LukaUpdates

Luka Dončić imao je zanimljiv susret, tačnije Italijani koji su naletjeli na NBA zvijezdu imali su priliku da se fotografišu i prema njihovim riječima doživjeli nezaboravno iskustvo. Slovenački reprezentativac trenutno se priprema za Evropsko prvenstvo, a u četvrtak će se naći u Beogradskoj areni na posljednjem testu svog tima pred put u Poljsku.

Luka Dončić je još jednom pokazao je da je "kao sav normalan svijet", makar prema rečima italijanskih turista. Malo je reći da su bili oduševljeni jer su imali priliku da popričaju sa NBA zvijezdom. Jedan od momaka utisak je prenio na tviteru, uz selfi koji je načinjen ispred pumpe.

"Jutros. Slovenačka benzinska pumpa. Prijatelj i ja smo otišli da dopunimo zalihe piva Laško. U baru je bio jako visok tip u japankama. Pio je kafu. Bio je s još jednim muškarcem. Pogledao sam ga bolje. Bio je to Dončić. Gotovo ga nisam prepoznao, jer je bio 15 kilograma lakši, bio je isklesan. Rekao sam mu: 'Luka'. Mahnuo mi je."

Potvrdio je Dončić i da povreda nije ozbiljne prirode, te da čeka odlazaka na Evropsko prvenstvo. "Na parkiralištu je pozdravio mene i moje prijatelje. Slikao se sa svima. Rekao je da povreda s prijateljske utakmice nije ozbiljna i da jedva čeka Evropsko prvenstvo. Pozdravio nas je na italijanskom. Rekao je 'ćao' i otišao. Život je stvarno čudan. Jedan dan treniraš s Lejkersima u LA i ideš kući u vilu u Beverli Hilsu, a sljedeći dan si u japankama na benzinskoj pumpi i razgovaraš s italijanskim strancima", stoji u objavi.

Slovenija će moći da računa na Luku Dončića i to je ono najvažnije za ovaj tim. Ekipa vođena NBA zvijezdom najprije će igrati u Poljskoj, gdje će u grupi imati domaćina za rivala, a onda i Belgiju, Francusku, Island, Izrael.

Bonus video: 

Pogledajte

00:54
Luka Dončić priča srpski
Izvor: Youtube/House of Highlights
Izvor: Youtube/House of Highlights

 (MONDO)

Tagovi

Luka Dončić

