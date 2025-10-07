logo
"Biću iskren, neće se uklopiti u tim": Čima Moneke iznenadio, već zna ko je promašaj

Autor Jelena Bijeljić
Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke komentarisao je temu o kojoj se priča nakon dva odigrana kola u Evroligi.

Čima Moneke o Ti Džej Šortsu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Jedan od najvećih transfera na košarkaškoj pijaci minulog ljeta bio je prelazak Ti-Džej Šortsa iz Pariza u Panatinaikos. Mnogi su bili skeptični kako će se snaći, a nakon dvije odigrane utakmice u Evroligi nije ostavio najbolji utisak. Kako će uspjeti da se izbori za svoju ulogu pored Kendrika Nana i Kostasa Slukasa i da li je napravio pravi potez što je prihvatio "ponudu koja se ne odbija", vidjećemo u nastavku sezone. Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke smatra da će se Šorts teško uklopiti u tim zvijezda koji je napravio Ergin Ataman.

Omaleni plej je u prva dva kola u elitnom takmičenju postigao ukupno četiri poena, dok na debiju nije uspio ni da se upiše u listu strijelaca. Ipak, za njegovu lošu igru postoji realan razlog, a to je ozbiljna virusna infekcija koja ga je onemogućila da odradi cjelokupne pripreme.

Gostujući u emisiji "Amerikanos24 Triple Threat Show", Čima Moneke je izjavio kako sumnja da će se Šorts ukopiti u Pantinaikosu i navodi razlog za to.

"Razlog zašto ću reći istinu o tome da se Ti-Džej Šorts ne uklapa je taj što se čak i Džedi Osman upravo vratio i nije bio starter. Plašim se da će postava biti Kendrik Nan, Džerijan Grant, Čedi Osman, Huančo Ernangomez i Rišon Holms", rekao je Moneke.

