logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janisu doveli još jednog brata u Milvoki: Dali im milione, a zbog izjave Grka ostali su u šoku

Janisu doveli još jednog brata u Milvoki: Dali im milione, a zbog izjave Grka ostali su u šoku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Janisu Adetokumbu doveli su još jednog brata u Milvoki, a on je otvoreno priznao da ne zna da li će ostati u klubu u budućnosti...

Braća Adetokunbo u Milvokiju Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Profimedia

Janis Adetokumbo (30) ne zna da li će ostati u Milvokiju, a klub radi sve što može da ga zadrži. Doveli su mu još jednog brata, dali mu novac i tako pokušavaju da privole superstara da ne promijeni sredinu. Da li će to da bude dovoljno? Kako stvari stoje šanse za to su veoma male, takav zaključak se izvlači iz njegovih riječi.

"Sve dugujem Baksima, promijenili su život meni i mojoj porodici. Prolio sam krv i znoj zbog njih. Zajedno smo osvojili titulu poslije 50 godina, donio sam trofej u Milvoki. Ja sam osoba koja sebi postavlja ciljeve, prije nekoliko nedjelja je to bila medalja na Eurobasketu, sada želim novi NBA prsten. Ne znam šta nosi budućnost, sada živim u sadašnjosti. Želim da donesem titulu Baksima, ali ne znate nikada šta život donosi", rekao je Janis.

Adetokumbo ima još tri godine ugovora sa Baksima. U sezoni koja uskoro počinje inkasiraće 54.126.450 dolara, u sezoni 2026/27 dobiće 58.456.566, a za sezonu 2027/28 dobiće 62.786.682 dolara. Treba napomenuti da za tu posljednju sezonu ima igračku opciju. To znači da sam može da izađe iz ugovora i da ne produži na tu sezonu. Upravo to je ono što brine sve u klubu.

Koliko novca će dobiti braća?

Izvor: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Janisov ugovor je, očekivano, najveći. Kada su u pitanju njegova rođena braća, dobiće i oni dosta novca. Tanasis Adetokumbo (33) ima ugovor na 2.874.436 dolara i važi samo za tekuću sezonu, dok je Aleks Adetokumbo (24) potpisao dvosmjerni ugovor i dobiće oko 700.000 dolara. On će igrati i za filijalu Baksa i može da odigra maksimum 50 mečeva u regularnom dijelu sezone. Jasno je da neće biti ni blizu te brojke...

Od braće Adetokumbo samo jedan igra u Evropi. Kostas nosi dres grčkog Olimpijakosa, mada nema neku posebnu minutažu u redovima kluba iz Pireja. Potpisao je dvogodišnji ugovor u julu sa njima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milvoki Janis Adetokunbo NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC