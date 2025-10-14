Janisu doveli još jednog brata u Milvoki: Dali im milione, a zbog izjave Grka ostali su u šoku

Janisu Adetokumbu doveli su još jednog brata u Milvoki, a on je otvoreno priznao da ne zna da li će ostati u klubu u budućnosti...

Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Profimedia

Janis Adetokumbo (30) ne zna da li će ostati u Milvokiju, a klub radi sve što može da ga zadrži. Doveli su mu još jednog brata, dali mu novac i tako pokušavaju da privole superstara da ne promijeni sredinu. Da li će to da bude dovoljno? Kako stvari stoje šanse za to su veoma male, takav zaključak se izvlači iz njegovih riječi.

"Sve dugujem Baksima, promijenili su život meni i mojoj porodici. Prolio sam krv i znoj zbog njih. Zajedno smo osvojili titulu poslije 50 godina, donio sam trofej u Milvoki. Ja sam osoba koja sebi postavlja ciljeve, prije nekoliko nedjelja je to bila medalja na Eurobasketu, sada želim novi NBA prsten. Ne znam šta nosi budućnost, sada živim u sadašnjosti. Želim da donesem titulu Baksima, ali ne znate nikada šta život donosi", rekao je Janis.

Adetokumbo ima još tri godine ugovora sa Baksima. U sezoni koja uskoro počinje inkasiraće 54.126.450 dolara, u sezoni 2026/27 dobiće 58.456.566, a za sezonu 2027/28 dobiće 62.786.682 dolara. Treba napomenuti da za tu posljednju sezonu ima igračku opciju. To znači da sam može da izađe iz ugovora i da ne produži na tu sezonu. Upravo to je ono što brine sve u klubu.

Koliko novca će dobiti braća?

Izvor: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Janisov ugovor je, očekivano, najveći. Kada su u pitanju njegova rođena braća, dobiće i oni dosta novca. Tanasis Adetokumbo (33) ima ugovor na 2.874.436 dolara i važi samo za tekuću sezonu, dok je Aleks Adetokumbo (24) potpisao dvosmjerni ugovor i dobiće oko 700.000 dolara. On će igrati i za filijalu Baksa i može da odigra maksimum 50 mečeva u regularnom dijelu sezone. Jasno je da neće biti ni blizu te brojke...

Od braće Adetokumbo samo jedan igra u Evropi. Kostas nosi dres grčkog Olimpijakosa, mada nema neku posebnu minutažu u redovima kluba iz Pireja. Potpisao je dvogodišnji ugovor u julu sa njima.