Real dobija veliko pojačanje pred Partizan: Crno-bijeli dolaze na debi reprezentativca Francuske

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Teo Maledon počeo je da trenira sa ekipom Real Madrida i mogao bi da pomogne španskom velikanu da opravda prednost domaćeg terena u narednom meču.

Teo Maledon će igrati za Real protiv Partizana Izvor: MN PRESS

Partizan i Real Madrid sastaće se u četvrtom kolu Evrolige u srijedu od 20.45 sati u Španiji. Domaćin će u ovom meču možda moći da računa i na novajliju u timu Tea Maledona koji je počeo da trenira sa ekipom nakon povrede mišića aduktora lijeve butine. Sada će najzvučnije pojačanje "kraljevskog kluba" imati priliku da debituje za novi tim u Evroligi, a ako ne protiv Partizana gotovo bez sumnje biće spreman za meč protiv Crvene zvezde, dva dana kasnije.

Kao je poznata "Marka" navela, reprezentativac Francuske zaigraće protiv Partizana u srijedu i tako upisati prvi zvanični meč za novi tim. Biće to veliko pojačanje za španskog velikana s obzirom na to da je Maledon odigrao sjajnu prethodnu sezonu u dresu ASVEL-a, kad je prosječno bilježio 17 poena, 3,5 skokova i 4,6 asistencije po susretu, ali i jednu ukradenu loptu.

Izvor: MN PRESS

Doduše, reprezentativac Francuske nije imao sličnu ulogu u nacionalnom timu, pa je tamo ubacivao nešto više od četiri poena, hvatao 1,8 loptu i dijelio 2,2 asistencije.

S druge strane, Partizan će u Madridu biti oslabljen jer Šejk Milton nije otputovao sa ekipom u Španiju. Pojačanje Partizana propustio je i prethodni meč u ABA ligi. Ipak, Željko Obradović će za razliku od susreta u Splitu u Madridu moći da koristi kapitena Vanju Marinkovića koji se oporavio od povrede.

Za sada Partizan i Real imaju po dvije pobjede i po jedan poraz. Ekipa iz Madrida igra dobro na domaćem terenu, pa je poslije poraza od Virtusa uspjela da u Madridu savlada Olimpijakos, a onda i ASVEL. S druge strane, Partizan je na gostovanju Dubaiju upisao poraz, ali je onda u Beogradu pobijedio Milano i Efes.



Tagovi

Teo Maledon košarka KK Partizan KK Real Madrid

