logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dobre vijesti za Partizan: Šejk Milton nije teže povrijeđen

Dobre vijesti za Partizan: Šejk Milton nije teže povrijeđen

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Američki bek povrijedio se na utakmici sa Efesom kada je izvrnuo skočni zglob.

sejk milton pauzira sedam do deset dana Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana gostuju Ral Madridu i Baskoniji u duplom kolu Evrolige, a u timu neće biti Šejka Miltona koji je povrijedio skočni zglob na utakmici sa Efesom. Željko Obradović vjerovatno neće moći da računa ni na Miku Murinena koji bolestan, dok su ostali igrači spremni za špansku turneju. Iako je Milton snimljen sa ortopedskom čizmom, povreda nije ozbiljnije prirode.

Kako nezvanično saznaje "Mozzartsport" on će pauzirati sedam do deset dana. Bek je iskrenuo skočni zglob kada je nagazio na nogu protivničkog igrača, ali je ljekarska ekipa odmah reagovala i preduzela sve mjere predostrožnosti.

Ako sve bude u redu, trebalo bi da se vrati za utakmicu protiv Pariza, a očekuje se da propusti i meč sa FMP-om koji se igra sljedećeg ponedjeljka.

Njegov izostanak će pokušati da nadomjeste Karlik Džons koji polako vraća prepoznatljivu formu i Dvejn Vašington koji se polako budi u novoj sezoni. Crno-bijeli poslije tri kola imaju skor od dvije pobjede i jednog poraza i nalaze se na 10. poziciji Evrolige.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:49
Šejk Milton, izjava posle Partizan - Efes
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šejk Milton košarka KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC