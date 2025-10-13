Željko Obradović bez važnog košarkaša ide u Španiju: Još jedan igrač upitan za duplo kolo Evrolige

Košarkaši Partizana gostuju Real Madridu i Baskoniji u duplom programu Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Real Madrida u 4. kolu Evrolige, a trener crno-bijelih Željko Obradović ima velikih problema pred teško gostovanje. U Madrid neće putovati Šejk Milton zbog povrede skočnog zgloba, dok je Mika Murinen neizvjestan zbog bolesti. Finac još uvijek nije debitovao u Evroligi, a izgleda da će morati još da pričeka na najveću scenu.

Crno-bijeli su za vikend zabilježili novu pobjedu u ABA ligi, dok su u Evroligi na skori 2-1 i trenutno se nalaze na 10. poziciji na tabeli. Ove nedjelje je na programu duplo kolo, pa je jasno da Partizanovi igrači nemaju mnogo vremena za oporavak. Već u petak gostuju Baskoniji i tamo završavaju špansku mini turneju.

"Šejk Milton sigurno neće putovati u Španiju. Procjene ljekara je da je bolje da ostane ovdje i nadamo se da će već u petak kad se vratimo, da se priključi ekipi. Danas prije treninga loše osjećao mali Mika (Murinen). Poslali smo ga kod doktora, nadamo se da će sve biti u redu i da će putovati sa ekipom. To su problemi koje imamo u timu", rekao je Obradović.

Ono što je dobro je povratak kapitena Vanje Marinkovića koga nije bilo u Splitu. Obradović je otkrio da su zajedno ispratili meč Reala i Baskonije.

"Sticajem okolnosti imali smo priliku da sinoć gledamo utakmicu španskog prvenstva u kojoj su igrali Baskonija i Real. Bila je odlična utakmica u kojoj je Real vodio 20tak razlike, na kraju Baskonija uspjela da preokrene zahvaljujući neviđenoj borbenosti i želji. Mnogo toga se vidjelo na toj utakmici, sve neke stvari koje smo imali u skautingu", rekao je trener Partizana.

(MONDO)