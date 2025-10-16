logo
Luka Vildoza hvatao bolničarku za vrat, Milica Tasić je vukla za kosu: Isplivali detalji hapšenja u Bolonji

Luka Vildoza hvatao bolničarku za vrat, Milica Tasić je vukla za kosu: Isplivali detalji hapšenja u Bolonji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Italijanski mediji bruje o hapšenju Milice Tasić i Luke Vildoze. Evo zbog čega su uhapšeni.

zbog cega su uhapseni milica tasic i luka vildoza Izvor: Instagram/milicatasic12/printscreen/MN Press

Isplivavaju novi detalji hapšenja Luke Vildoze i Milice Tasić i slučaj postaje sve dramatičniji. Nakon vijesti koje su prenijeli italijanski mediji da su argentinski košarkaš i srpska odbojkašica uhapšeni u Bolonji sada znalo i zašto.

Prvobitno se znalo da su ušli u sukob sa radnicima Crvenog krsta i ekipom Hitne pomoći, a sada znamo da se incident desio vrlo blizu dvorane Paladoza u centru Bolonje.

Šta se desilo sa Milicom i Lukom? 

Ambulantno vozilo je stalo kod dvorane Paladoza, a onda je nervozni Vildoza navodno stao iza ambulantnih kola. Počeo je da blica i da ih požuruje, a navodno je i psovao ekipu Crvenog krsta.

Navodno se na tome završilo, ali nažalost je su Vildoza i Milica Tasić naletjeli ponovo na ambulantno vozilo sa uključenim sirenama. Prema pisanju "Resto del Karlino" tada je Vildoza namjerno kočio i usporavao Hitnu pomoć. Zatim je fizički izašao i napao jednu od radnica. Uhvatio je za vrat, a Italijani pišu da je i Milica radnicu uhvatila za kosu.

Karabinjeri su morali da reaguju, a argentinski košarkaš i njegova supruga koja je srpska odbojkašica su privedeni u najbližu stanicu. Uhapšeni su zbog napada na zdravstvene radnike u vršenju službene dužnosti. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:45
Luka Vildoza, krstenje u Hramu Svetog Save
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

