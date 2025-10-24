Kodi Miler-Mekintajer uči srpske poslovice: Vodi Zvezdu u Evroligi i objavljuje umotvorine

Američki košarkaš Kodi Miler-Mekintajer obratio se porukom na srpskom nakon pobjede Crvene zvezde nad Baskonijom u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde nastavili su sa dobrim partijama, a Kodi Miler-Mekintajer još jednom se istakao kao lider ekipe. Plejmejker crveno-bijelih odigrao je veoma dobar meč protiv Baskonije, a zatim oduševio navijače koji ga prate na društvenim mrežama - porukom na srpskom jeziku.

Jedan od najboljih košarkaša Crvene zvezde očigledno se posvetio učenju narodnih mudrosti, jer je jutro nakon meča ostavio svima jasnu poruku. "Mi o vuku, a vuk na vrata", napisao je kodi Miler-Mekintajer koji je u prošlosti sebe često isticao kao vuka i lidera čopora.

Mi o vuku, a vuk na vrata — Codi Miller-McIntyre (@CodiTyree0)October 24, 2025

Američki košarkaš sa bugarskim pasošem igra veoma dobro na početku sezone i jedan je od najbitnijih igrača u timu Crvene zvezde. Na šest mečeva Evrolige ima prosjek od 14 poena, 5,8 asistencija i 3,5 skokova, ali i skoro jednu ukradenu loptu po utakmici. Prilično su dobri i njegovi procenti šuta iz igre - 48,7 odsto (19/39) za dva i 40,6 odsto (13/32) za tri poena.

Na meču protiv Baskonije Miler-Mekintajer je ubacio 20 poena i bio najefikasniji igrač u redovima Crvene zvezde. Šutirao je 2/3 sa linije penala, 3/6 za dva i 4/9 za tri poena, a veliki broj pokušaja sa distance nakon meča zamjerio mu je Vlade Đurović iako je prije nekoliko dana djelovalo da su se "pomirili". Plejmejker Crvene zvezde imao je četiri asistencije, dva skoka i dvije ukradene lopte protiv Baskonije.