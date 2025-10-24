logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kodi Miler-Mekintajer uči srpske poslovice: Vodi Zvezdu u Evroligi i objavljuje umotvorine

Kodi Miler-Mekintajer uči srpske poslovice: Vodi Zvezdu u Evroligi i objavljuje umotvorine

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Američki košarkaš Kodi Miler-Mekintajer obratio se porukom na srpskom nakon pobjede Crvene zvezde nad Baskonijom u Evroligi.

Kodi Miler-Mekintajer objavio poslovicu na srpskom Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde nastavili su sa dobrim partijama, a Kodi Miler-Mekintajer još jednom se istakao kao lider ekipe. Plejmejker crveno-bijelih odigrao je veoma dobar meč protiv Baskonije, a zatim oduševio navijače koji ga prate na društvenim mrežama - porukom na srpskom jeziku.

Jedan od najboljih košarkaša Crvene zvezde očigledno se posvetio učenju narodnih mudrosti, jer je jutro nakon meča ostavio svima jasnu poruku. "Mi o vuku, a vuk na vrata", napisao je kodi Miler-Mekintajer koji je u prošlosti sebe često isticao kao vuka i lidera čopora.

Američki košarkaš sa bugarskim pasošem igra veoma dobro na početku sezone i jedan je od najbitnijih igrača u timu Crvene zvezde. Na šest mečeva Evrolige ima prosjek od 14 poena, 5,8 asistencija i 3,5 skokova, ali i skoro jednu ukradenu loptu po utakmici. Prilično su dobri i njegovi procenti šuta iz igre - 48,7 odsto (19/39) za dva i 40,6 odsto (13/32) za tri poena.

Na meču protiv Baskonije Miler-Mekintajer je ubacio 20 poena i bio najefikasniji igrač u redovima Crvene zvezde. Šutirao je 2/3 sa linije penala, 3/6 za dva i 4/9 za tri poena, a veliki broj pokušaja sa distance nakon meča zamjerio mu je Vlade Đurović iako je prije nekoliko dana djelovalo da su se "pomirili". Plejmejker Crvene zvezde imao je četiri asistencije, dva skoka i dvije ukradene lopte protiv Baskonije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga Kodi Miler Mekintajer

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC