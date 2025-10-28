"Nemam pare ni za čizburger": Bio je legenda NBA lige, milioni su ga obožavali, a onda je dotakao dno

Legendarni Alen Ajverson nije znao za granice, trošio je nemilice, davao milostinju i ostao bez dinara.

Izvor: Bart Young / Getty images / Profimedia

Legendarni košarkaš Alen Ajverson dotakao je zvijezde sa Filadelfijom Seventisiksersima kada je stigao do NBA finala 2001. godine. Bio je bio proglašen za MVP-a te sezone, učestovao je na Ol-staru, bio je i najbolji strijelac lige i bio jedan od najplaćenijih igrača u Americi. Ipak, ogromno bogatstvo se brzo istopilo, pa je bankrotirao 2012. godine nedugo nakon kraja karijere.

Osim Filadelfije koja ga je birala kao prvog pika na Draftu, nosio je dresove Denvera, Detroita i Memfisa, da bi se oprobao i u evropskoj košarci, pošto je jednu sezonu proveo u Bešiktašu gdje je završio profesionalno bavljenje košarkom.

Ajverson nije znao sa novcem, trošio je kao da sutra ne postoji, a nakon razvoda sa suprugom je ostao praktično bez dinara. Iako plate u NBA nisu bile bogate kao danas, tokom 14 godina igranja u NBA ligi zaradio je 154.494.445 dolara, a ako dodamo na to sponzorstva, jasno je da je mogao da ima i više nego lagodan život.

Nije imao za čizburger

Tokom ročišta za razvod braka 2012. godine je svojoj supruzi Tavani priznao da je švorc. "Nemam ni novca za čizburger!" rekao je svojoj supruzi, koja mu je odmah dala 61 dolar iz svog novčanika.

Košarka ga je spasila sa ulice. Odrastao je u Hemptonu, u Virdžiniji, a kada je osjetio slast slave i novca nije znao za granice. Kako je otkrio njegov biograf Lari Plat imao je "sporazum" sa prijateljima iz djetinjstva koji su imali kriminalni dosije, pa je veliki dio novca davao njima, dok je bez razmišljanja i proračuna kupovao skupocjeni nakit, automobile...

"Odrastajući, sklopio je pakt sa svojim prijateljima, od kojih su neki imali dugi kriminalni dosije. Trebalo je da postanu reperi, a on je bio igrač. I ko god da je uspio ostali su ga pratili", ispričao je Lari.

Naravno, izdržavao je cijelu porodicu... "U jednom trenutku bilo je oko 35 članova porodice na platnom spisku. I rodbina i prijatelji".

Ajverson je jedno prilikom priznao koliko je bilo teško stalno pomagati one koji su tražili milostinu. "Svi su vas napadali, čačkali, htjeli nešto od vas. Vukli i čupali. To je bilo teško. Nisam znao kako da rukujem novcem to je bio najteži dio".