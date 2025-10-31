logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Budućnost istupila iz Prve lige, odmah se oglasio KS RS! 1

Budućnost istupila iz Prve lige, odmah se oglasio KS RS!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
1

Bijeljinski klub odlučio je da ne nastavi takmičenje u Prvoj ligi RS, ni u muškoj, ni u ženskoj konkurenciji.

Budućnost iz Bijeljine istupila iz Prve lige RS Izvor: Promo/KK Budućnost Bijeljina

Košarkaški klub Budućnost iz Bijeljine istupio je iz Prve lige Republike Srpske i u muškoj i u ženskoj konkurenciji.

Bijeljinci su se oglasili na društvenim mrežama, istakavši da su razlozi odustajanja finansijske prirode i da će se u narednom periodu bazirati na rad sa mlađim selekcijama. Povodom ove odluke bijeljinskog kluba, saopštenjem se oglasio i Košarkaški savez Republike Srpske.

"Iako Savez u potpunosti poštuje pravo svakog sportskog subjekta da donosi odluke u skladu sa svojim mogućnostima i okolnostima, izražavamo iskreno žaljenje zbog ovakvog razvoja događaja, posebno jer razlozi nisu povezani sa sportskim rezultatima ili terenskim dešavanjima, već sa izazovima koji su izvan domena sportskih takmičenja.

KK Budućnost BN je tokom prethodnih sezona pokazao visok nivo organizacije, stabilnosti i posvećenosti, sa posebnim akcentom na rad sa mladim domaćim igračima, što ga je činilo jednim od pozitivnih primjera u sistemu košarke Republike Srpske.

Košarkaški savez Republike Srpske vjeruje da će lokalna zajednica, institucije i privredni partneri prepoznati značaj i neophodnost postojanja ovog kluba u sistemu takmičenja, te da će mu omogućiti uslove da u najkraćem roku nastavi svoj rad i takmičenja u sistemima KSRS, u interesu mladih sportista i razvoja sporta u cjelini.

Savez će, kao i do sada, ostati partner svim klubovima koji ulažu trud u afirmaciju domaćih igrača, promociju fer-pleja i jačanje sportskih vrijednosti, sa jasnim ciljem da se očuva stabilan i kredibilan sistem košarkaških takmičenja u Republici Srpskoj", navode iz KS RS.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Budućnost Bijeljina Prva liga RS

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Krajišnik

Koliko će još klubova zaplakati zbog Igokeinih satelit klubova...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC