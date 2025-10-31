Budućnost istupila iz Prve lige, odmah se oglasio KS RS!

Bijeljinski klub odlučio je da ne nastavi takmičenje u Prvoj ligi RS, ni u muškoj, ni u ženskoj konkurenciji.

Košarkaški klub Budućnost iz Bijeljine istupio je iz Prve lige Republike Srpske i u muškoj i u ženskoj konkurenciji.

Bijeljinci su se oglasili na društvenim mrežama, istakavši da su razlozi odustajanja finansijske prirode i da će se u narednom periodu bazirati na rad sa mlađim selekcijama. Povodom ove odluke bijeljinskog kluba, saopštenjem se oglasio i Košarkaški savez Republike Srpske.

"Iako Savez u potpunosti poštuje pravo svakog sportskog subjekta da donosi odluke u skladu sa svojim mogućnostima i okolnostima, izražavamo iskreno žaljenje zbog ovakvog razvoja događaja, posebno jer razlozi nisu povezani sa sportskim rezultatima ili terenskim dešavanjima, već sa izazovima koji su izvan domena sportskih takmičenja.

KK Budućnost BN je tokom prethodnih sezona pokazao visok nivo organizacije, stabilnosti i posvećenosti, sa posebnim akcentom na rad sa mladim domaćim igračima, što ga je činilo jednim od pozitivnih primjera u sistemu košarke Republike Srpske.

Košarkaški savez Republike Srpske vjeruje da će lokalna zajednica, institucije i privredni partneri prepoznati značaj i neophodnost postojanja ovog kluba u sistemu takmičenja, te da će mu omogućiti uslove da u najkraćem roku nastavi svoj rad i takmičenja u sistemima KSRS, u interesu mladih sportista i razvoja sporta u cjelini.

Savez će, kao i do sada, ostati partner svim klubovima koji ulažu trud u afirmaciju domaćih igrača, promociju fer-pleja i jačanje sportskih vrijednosti, sa jasnim ciljem da se očuva stabilan i kredibilan sistem košarkaških takmičenja u Republici Srpskoj", navode iz KS RS.

