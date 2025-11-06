logo
Legendarni NBA šampion opet uhapšen: Policija mu pronašla gomilu narkotika

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Toni Alen je u velikom probemu. Bio je na uslovnoj, a sada je uhvaćen u kolima punim nedozvoljenih supstanci.

Toni Alen uhapšen zbog droge Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Nekadašnji NBA šampion i po mnogima najbolji defanzivac ikada Toni Alen uhapšen je pošto je policija u njegovom automobilu ronašla kokain i marihuanu.

"Tokom zaustavljanja policajac je osjetio snažan zadah marihuane koji je dolazio iz vozila, zbog čega je oboma prisutnima naredio na napuste vozilo. Policajci su pretresli Alena i našli kod njega paket marihuane. Takođe su pronašli još raznih predmeta u kojima je bilo marihuane. Haton (drugi uhapšeni prim. aut.) je priznao da su njegovi. Pretresom vozila pronađena je kutija sa cigaretama u suvozačkom mjestu u kojoj je nađena praškasta supstanca za koju se utvrdilo da je kokain", navodi se u saopštenju.

Policija je Alena zaustavila oko 75 kilometara od Memfisa, a ovo mu nije prvi prekršaj jer je od 2023. zbog kršenja zakona na trogodišnjoj uslovnoj kazni.

Ko je Toni Alen?

Toni Alen i Kobi Brajant u duelu.
Izvor: Profimedia

Promijenio je tri koledža i na kraju je biran kao 25. pik od strane Bostona. Ostao je u tom timu šest godina, osvojio je titulu 2008. a onda je 2010. prešao u Memfis. Tu je postao jedan od najbitnijih igrača tima, a Grizlisi su povukli njegovu devetku iz upotrebe. Posljednju sezonu odigrao je u Nju Orleans Pelikansima i potom je završio karijeru.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:20
NBA liga pokrala Nikolu Jokića
Izvor: NBA
Izvor: NBA

Tagovi

NBA liga marihuana kokain droga

