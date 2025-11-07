"Želimo da ponovimo Pešićeve rezultate": Vladimir Jovanović otkrio plan reprezentacije Srbije

Vladimir Jovanović je novi pomoćni trener Dušana Alimpijevića u reprezentaciji Srbije, a bivši šef struke Crvene zvezde iznio je utiske pred nove kvalifikacione prozore.

Vladimir Jovanović biće pomoćni trener u košarkaškoj reprezentaciji Srbije. Dolazak bivšeg stratega Crvene zvezde bila je želja novog selektora Dušana Alimpijevića, a vatreno krštenje čitavog stručnog štaba odigraće se 27. novembra protiv Švajcarske u Beogradu.

"Rad u reprezentaciji je za mene uvijek bio nešto posebno. Velika je čast biti dio seniorskog nacionalnog tima u zemlji košarke, ali uz to ide i odgovornost i obaveza da se uloži veliki trud i rad kako bi se ostvarili očekivani rezultati" priča Jovanović za KSS.

"Drago mi je što ću imati priliku da sarađujem sa čovekom i stručnjakom kao što je Dušan, koji je, iako mlad, već jedan od najboljih trenera u Evropi. Mislim da je ideja Saveza o profesionalizaciji ženskih i muških selekcija odlična i da će donijeti dobre rezultate kako u seniorskoj, tako i u mlađim selekcijama. Cijeli stručni štab, na čelu sa selektorom, motivisan je i spreman da uradi sve kako bi se zadržao kult i ponovili dobri rezultati koje je reprezentacija ostvarila sa selektorom Svetislavom Pešićem."

FIBA kvalifikacije za Svketsko prvenstvo 2027. u Kataru sve su bliže. Srbija će igrati dva meča, kao domaćin protiv Švajcarske (27. novembar 2025) i kao gost protiv Bosne i Hercegovine (30. novembar 2025).

"Stručni štab već uveliko radi na praćenju igrača i planu priprema za prvi FIBA prozor koji se približava. Svjesni smo važnosti prvih utakmica i jedva čekamo da se okupimo i počnemo sa treninzima", poručio je Jovanović.

Jovanović je trenersku karijeru je počeo 2012. u FMP gde je četiri sezone proveo kao pomoćnik. Uslijedila je sezona na klupi kadeta Crvene zvezde sa kojima je bio prvak Srbije, da bi se 2017. vratio u FMP kao prvi trener i tu proveo tri godine. Zatim je skoro godinu dana proveo u Zagrebu, gdje je vodio Cibonu.

Vratio se na par mjeseci u Zvezdu, pa nešto više od godine proveo sa uspjehom na klupi Igokee, sa kojom je 2023. osvojio Prvenstvo BiH i Kup BiH. Iza Jovanovića je i NBA iskustvo, jer je 2018. u Ljetnoj NBA ligi bio dio stručnog štaba Los Anđeles Klipersa.

