logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Želimo da ponovimo Pešićeve rezultate": Vladimir Jovanović otkrio plan reprezentacije Srbije

"Želimo da ponovimo Pešićeve rezultate": Vladimir Jovanović otkrio plan reprezentacije Srbije

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vladimir Jovanović je novi pomoćni trener Dušana Alimpijevića u reprezentaciji Srbije, a bivši šef struke Crvene zvezde iznio je utiske pred nove kvalifikacione prozore.

Vladimir Jovanović o košarkaškoj reprezentaciji Srbije Izvor: MN PRESS

Vladimir Jovanović biće pomoćni trener u košarkaškoj reprezentaciji Srbije. Dolazak bivšeg stratega Crvene zvezde bila je želja novog selektora Dušana Alimpijevića, a vatreno krštenje čitavog stručnog štaba odigraće se 27. novembra protiv Švajcarske u Beogradu.

"Rad u reprezentaciji je za mene uvijek bio nešto posebno. Velika je čast biti dio seniorskog nacionalnog tima u zemlji košarke, ali uz to ide i odgovornost i obaveza da se uloži veliki trud i rad kako bi se ostvarili očekivani rezultati" priča Jovanović za KSS.

"Drago mi je što ću imati priliku da sarađujem sa čovekom i stručnjakom kao što je Dušan, koji je, iako mlad, već jedan od najboljih trenera u Evropi. Mislim da je ideja Saveza o profesionalizaciji ženskih i muških selekcija odlična i da će donijeti dobre rezultate kako u seniorskoj, tako i u mlađim selekcijama. Cijeli stručni štab, na čelu sa selektorom, motivisan je i spreman da uradi sve kako bi se zadržao kult i ponovili dobri rezultati koje je reprezentacija ostvarila sa selektorom Svetislavom Pešićem."

FIBA kvalifikacije za Svketsko prvenstvo 2027. u Kataru sve su bliže. Srbija će igrati dva meča, kao domaćin protiv Švajcarske (27. novembar 2025) i kao gost protiv Bosne i Hercegovine (30. novembar 2025).

"Stručni štab već uveliko radi na praćenju igrača i planu priprema za prvi FIBA prozor koji se približava. Svjesni smo važnosti prvih utakmica i jedva čekamo da se okupimo i počnemo sa treninzima", poručio je Jovanović.

Jovanović je trenersku karijeru je počeo 2012. u FMP gde je četiri sezone proveo kao pomoćnik. Uslijedila je sezona na klupi kadeta Crvene zvezde sa kojima je bio prvak Srbije, da bi se 2017. vratio u FMP kao prvi trener i tu proveo tri godine. Zatim je skoro godinu dana proveo u Zagrebu, gdje je vodio Cibonu.

Vratio se na par mjeseci u Zvezdu, pa nešto više od godine proveo sa uspjehom na klupi Igokee, sa kojom je 2023. osvojio Prvenstvo BiH i Kup BiH. Iza Jovanovića je i NBA iskustvo, jer je 2018. u Ljetnoj NBA ligi bio dio stručnog štaba Los Anđeles Klipersa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Jovanović Srbija treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC