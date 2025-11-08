Počela era poslije Marine Maljković: Novi selektor objavio prvi spisak, kreće operacija Eurobasket 2027

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Pavlović računa na 18 igračica.

Izvor: MN PRESS

Zvanično je počela nova era ženske košarke u Srbiju. Novi selektor Miloš Pavlović objavio je spisak igračica na koje računa u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine. "Lavice" u okviru prvog prozora gostuju na Islandu 12. novembra od 20.30 sati, a 15. novembra od 18.00 sati dočekuje reprezentaciju Portugalije u "Hali sportova Ranko Žeravica".

Selektor Miloš Pavlović tokom prvog prozora računa na 18 igračica, s tim što je Ivon Anderson zbog povrede otišla na preglede u SAD i priključiće se ekipi 13. novembra: