Počela era poslije Marine Maljković: Novi selektor objavio prvi spisak, kreće operacija Eurobasket 2027

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Pavlović računa na 18 igračica.

Miloš Pavlović objavio spisak košarkašica Srbije Izvor: MN PRESS

Zvanično je počela nova era ženske košarke u Srbiju. Novi selektor Miloš Pavlović objavio je spisak igračica na koje računa u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine. "Lavice" u okviru prvog prozora gostuju na Islandu 12. novembra od 20.30 sati, a 15. novembra od 18.00 sati dočekuje reprezentaciju Portugalije u "Hali sportova Ranko Žeravica".

Selektor Miloš Pavlović tokom prvog prozora računa na 18 igračica, s tim što je Ivon Anderson zbog povrede otišla na preglede u SAD i priključiće se ekipi 13. novembra:

  • Dragana Stanković - Lublin (Poljska)
  • Jovana Nogić - Jekaterinburg (Rusija)
  • Maša Janković - Gernika (Španija)
  • Ivana Raca - Atinaikos (Grčka)
  • Nevena Rosić - Keltern (Njemačka)
  • Jovana Boričić - Čata Dijožsport (Mađarska)
  • Jovana Jevtović - Šopron (Mađarska)
  • Aleksandra Stanaćev - Estudijantes (Španija)
  • Jovana Popović - ŽKK Mega Super Bet
  • Marta Jovanović - KŽK Partizan 1953
  • Nadežda Nedeljkov - ŽKK Student
  • Nevena Vučković - ŽKK Student
  • Mina Đorđević - KKŽ Crvena zvezda
  • Marta Mitrović - KKŽ Crvena zvezda
  • Ivana Katanić - KKŽ Crvena zvezda
  • Aleksandra Katanić - KKŽ Crvena zvezda
  • Teodora Turudić - KKŽ Crvena zvezda
  • Ivon Anderson - KKŽ Crvena zvezda

