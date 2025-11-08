Počela era poslije Marine Maljković: Novi selektor objavio prvi spisak, kreće operacija Eurobasket 2027

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Pavlović računa na 18 igračica.
Zvanično je počela nova era ženske košarke u Srbiju. Novi selektor Miloš Pavlović objavio je spisak igračica na koje računa u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine. "Lavice" u okviru prvog prozora gostuju na Islandu 12. novembra od 20.30 sati, a 15. novembra od 18.00 sati dočekuje reprezentaciju Portugalije u "Hali sportova Ranko Žeravica".
Selektor Miloš Pavlović tokom prvog prozora računa na 18 igračica, s tim što je Ivon Anderson zbog povrede otišla na preglede u SAD i priključiće se ekipi 13. novembra:
- Dragana Stanković - Lublin (Poljska)
- Jovana Nogić - Jekaterinburg (Rusija)
- Maša Janković - Gernika (Španija)
- Ivana Raca - Atinaikos (Grčka)
- Nevena Rosić - Keltern (Njemačka)
- Jovana Boričić - Čata Dijožsport (Mađarska)
- Jovana Jevtović - Šopron (Mađarska)
- Aleksandra Stanaćev - Estudijantes (Španija)
- Jovana Popović - ŽKK Mega Super Bet
- Marta Jovanović - KŽK Partizan 1953
- Nadežda Nedeljkov - ŽKK Student
- Nevena Vučković - ŽKK Student
- Mina Đorđević - KKŽ Crvena zvezda
- Marta Mitrović - KKŽ Crvena zvezda
- Ivana Katanić - KKŽ Crvena zvezda
- Aleksandra Katanić - KKŽ Crvena zvezda
- Teodora Turudić - KKŽ Crvena zvezda
- Ivon Anderson - KKŽ Crvena zvezda