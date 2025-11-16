"Tata, uvijek sam se pitao zašto ja?": Lebron nikad nije upoznao oca, danas se ne zna da li je živ

Slavni američki košarkaš Lebron Džejms odrastao je uz majku, koja ga je rodila kada je imala samo 16 godina.

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena odrastao je u nefunkcionalnoj porodici - Lebrona Džejmsa odgajila je maloljetna majka, jer ih je otac, koji je imao velikih problema sa zakonom, napustio. Detalji o životu zvijezde NBA lige nikada nisu u potpunosti ispričani, ali je i sve ono što znamo dovoljno da se dodatno cijeni uspjeh koji je napravio Lebron.

Odrastao je u gradu Akron u Ohaju, kasnije je u obližnji Klivlend donio NBA titulu, a od malih nogu morao je da se snalazi. Motivaciju za uspjeh pronalazio je u tome što je sam, što nema ko da mu pomogne i što mora da se izbori za sebe. Uspio je - uprkos ocu koji je kasnije želio da uspostavi kontakt sa njim.

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms rođen je u mjestu Akron u Ohaju, 30. decembra 1984. godine. Njegova majka Glorija Mari Džejms imala je u tom trenutku samo 16 godina, a njegov otac Entoni Mekleland bio je nekoliko godina stariji.

Maloljetna samohrana majka pokušavala je da obezbijedi sve što je potrebno za dijete, ali joj nije bilo nimalo lako. Dok je tražila stalni posao, sa sinom Lebronom morala je da se seli po prigradskim naseljima i mijenja veoma loše stanove, jedini krov nad glavom koji je u tom trenutku mogla da finansira.

Svjesna da će njenom sinu bili bolje ukoliko bude odrastao u funkcionalnoj porodici, Glorija Mari Džejms je dozvolila Lebronu da se preseli u kuću Frenka Vokera. Riječ je o fudbalskom treneru koji je Lebrona Džejmsa upoznao sa košarkom kada je dječak imao samo devet godina. Sve ostalo je istorija, pošto su Lebron i košarka postali idealan spoj, a on jedan od najboljih u istoriji.

Lebron Džejms je ostao u odličnim odnosima sa majkom, koja je i danas veoma važan dio njegove porodice. Često je možete vidjeti u društvu sina Lebrona ili njegove djece, a košarkaš Los Anđeles Lejkersa nikada nije krio ljubav prema njoj. Često je Džejms isticao koliko cijeni sve što je za njega uradila mama, kojoj nije bilo nimalo lako da ga izvede na put.

Sa druge strane, Lebron Džejms nema lijepo mišljenje o svom ocu. Entoni Mekleland ostavio je porodicu čim se Lebron rodio, a jedan od najboljih košarkaša svih vremena to nikad nije oprostio - zato nisu uspostavili kontakt i zato jako rijetko priča o njemu. Za Entonija se zna da je svojevremeno igrao košarku, ali je mnogo poznatiji zbog kriminalne prošlosti.

Entoni Mekleland je tri godine nakon rođenja Lebrona Džejmsa u Akronu dobio drugog sina, Arona. U javnosti nema mnogo podataka o polubratu Lebrona Džejmsa, kao ni o drugoj porodici njegovog oca Entonija. Ne zna se čak ni da li je Lebron Džejms pored Arona ima još nekog brata ili sestru sa očeve strane.

"Odrastao sam bez oca, nije ga bilo kad sam dječak. Uvijek sam se pitao - zašto ja? Zašto nije sa mnom i zašto je napustio moju majku? Ali kao stariji i zreliji na to sada gledam drugačije", jednom prilikom je ispričao Lebron i dodao: "Tata ja te ne poznajem, nemam pojma ko si, ali ti si dio razloga zbog kojeg sam ja ovo što jesam danas. Ja sam u poziciji da mogu da dozvolim ljudima oko sebe da rastu, to se možda ne bi desilo da sam imao oba roditelja, dvije sestre, psa i ogradu, znaš?".

Pokušao je Mekleland da stupi u kontakt sa sinom prije nekoliko godina, ali je Lebron Džejms odbio tu mogućnost. On je ponosan na sve što je uradio bez oca, koji je u međuvremenu otišao drugim putem. Između ostalog, Entoni Mekleland je optuživan za pljačke i podmetanje požara, a dio života proveo je u zatvoru. Pojedini izvori na internetu tvrde da je preminuo 2024. godine.

Već tokom srednje škole bilo je očigledno da će Lebron Džejms biti velika košarkaška zvijezda u SAD. On je preskočio koledž i već sa 19 godina izabran je kao prvi pik na draftu koji mnogi smatraju najboljim svih vremena - jer su Džejmsa pratili Darko Miličić, Karmelo Entoni, Kris Boš i Dvejn Vejd. Lebron Džejms je u takvoj konkurenciji osvojio nagradu za novajliju sezone.

U međuvremenu, Lebron Džejms je postao rekorder po broju postignutih poena u istoriji NBA lige, po broju odigranih minuta u NBA, sezona u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, učešća na Ol-star takmičenju i biranja u idealnu petorku. Čak 21 put Lebron Džejms biran je u najbolje petorke lige, a od toga je 13 puta završio u prvoj petorci sezone!

Sa druge strane, osvojio je četiri šampionske titule u NBA, četiri puta je bio MVP finala, a četiri puta bio je MVP i u ligaškom dijelu takmičenja. Nastupio je 21 put na Ol-star utakmici, a tri puta je bio MVP tog meča, dok je čak pet puta biran i u prvu defanzivnu petorku lige.

Sa reprezentacijom SAD osvojio je zlatne medalje na Olimpijskim igrama 2008, 2012. i 2024. godine, dok je 2004. godine Amerikancima pripala bronza. Bronzanu medalju ima i sa Svjetskog prvenstva 2006. godine, dok je na Američkom prvenstvu 2007. godine osvojio zlato. Na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine proglašen je osvajača MVP nagrade.

