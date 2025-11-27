Rodni Rodžers bio jak kao bik, a preminuo u kolicima: Potresna sudbina najsnažnijeg kog je NBA ikad vidjela

Rodni Rodžers je preminuo prerano, u 55. godini, od posljedica strašne nesreće na kvadu. Mučio se od djetinjstva, išao težim putevima i ostvario sve ciljeve. Ovo je priča o njemu.

Izvor: BRIAN BAHR / AFP / Profimedia/YouTube/Phoenix Suns

Nedavno preminuli NBA as Rodni Rodžers (1971-2025) imao je veoma tešku životnu priču. Bio je izuzetno snažan (201 cm, 107) i uspješan košarkaš, osvajač priznanja za najboljeg rezervnog igrača 2000. godine, a van terena je prolazio kroz drame još od djetinjstva.

U oproštaju od njega NBA liga posjetila je na to da je bio visoki deveti "pik" NBA drafta 1993. godine, da je bio legenda koledža Vejk Foerst i da je nosio nadimak "Bik iz Darama", zbog svoje snage i moći na terenu.

U NBA ligi je za 12 godina postigao skoro 9.500 poena, dobijao prestižna individualna priznanja, a nakon teške nesreće 2008. godine njegov primer bio je putokaz za sve koji vode tešku borbu za svoje zdravlje.

"Rodni je najjača osoba koju sam ikad upoznao, posmatrano i fizički i mentalno. Njegova izdržljivost bila je očigledna u borbi kroz koju je prolazio svakodnevno. Već sam govorio i to ću uvijek isticati - bio je najbolji sportista koji je ikad kročio u kampus univerziteta Vejk Forest. Mnogo je značio velikom broju ljudi i blagosloven sam što sam bio uz njega", govorio je legendarni igrač istog koledža i Rodžersov bivši saigrač, Rendolf Čildres.

Preminuo od posljedica strašne nesreće

Izvor: Youtube/Phoenix Suns

Posljednjih 17 godina života bio je nepokretan, jer je 2008. godine doživio tešku nesreću vozeći kvad u Raliju, u Sjevernoj Karolini. Upao je sa svojim vozilom u jarak, prevrnuo se preko volana i doživio je teške povrede kičme i mozga. Hitno je zbrinut u Šeperd centar u Atlanti, specijalizovan za povrede kičmene moždine i mozga, a posljedice nesreće je trpio sve do kraja života. Ostao je paralizovan od ramena nadole.

Bio je as Denvera, Klipersa, Finiks Sansa, Boston Seltiksa, Nju Džersi Netsa, Nju Orleans Hornetsa i Filadelfije, a volio je adrenalinske aktivnosti, poput vožnje motocikala, jahanja konja, lova, obožavao je NASKAR i vožnju velikih kamiona...

Teška povreda kičme vezala ga je za kolica i preminuo je sa samo 54 godine, od posljedica velikih problema sa kičmom.

Otac ga napustio kao bebu

Rodni Rodžers rođen je kao četvrto dijete Vilija Vordsvorta i Estele Rodžers. Otac je napustio porodicu kada je Rodni bio još beba i preminuo je kada je budući košarkaš imao samo osam godina.

Kada je imao 17 godina, njegova majka Estela je doživjela strašnu saobraćajnu nesreću u kojoj je pretrpjela teške povrede glave. Bile su takve da su zahtijevale čak dvije operacije i umalo je izgubila život. Doktori su se svakodnevno borili za nju i bila je u komi duže od dvije nedjelje, a provela je u bolnici više od tri mjeseca.

I kada se vratila kući, Rodžersova majka je patila od gubitka pamćenja, a za to vrijeme je Rodni Rodžers živio kod Natanijela Bruksa, svog trenera iz mladih kategorija.

Preminuo i njegov očuh

Džejms Spenser, Rodžersov očuh koga je zvao "ocem", preminuo je takođe kada je bio veoma potreban mladom košarkašu. Rodni je imao tek 19 godina i spremao se za odlazak na koledž Vejk Forest kada je njegov očuh preminuo od kancera pluća.

Spenser, kao ni Rodžersov biološki otac nisu doživjeli da vide Rodnijeve ogromne uspjehe na terenu. Majka Estel ga je nadživjela.

Jedan brat na "olimpijadi za gluve", drugi u zatvoru

Rodžersov stariji brat Stejsi pohađao je školu za osobe bez sluha u Morgantonu, a 1981. godine je osvojio zlato na košarkaškom turniru Međunarodnih igara gluvih. Nakon toga je radio u bolnici za veterane američke vojske.

Rodžersov drugi brat, Stenli, proveo je 10 godina u zatvoru (1981 - 1991) zbog oružane pljačke u Reliju.

Ostavio za sobom četvoro djece

Izvor: BRIAN BAHR / AFP / Profimedia



Rodni Rodžers venčao se Tizom Vajtom u ljeto 1993, nakon što su ga Denver Nagetsi odabrao kao deveti "pik" na NBA draftu. U braku koji su potom prekinuli razvodom dobili su troje djece, dvije djevojčice - Rodriku i Rajdeju, kao i sina Rodnija Rodžers Drugog. Rodrika je kao dvomjesečna beba bila podvrgnuta operaciji koja je trajala pet i po sati.

Nakon teške nesreće, Rodžers se 2010. godine ponovo vjenčao sa suprugom Fej, koja je bila uz njega do kraja. Za nim je ostao i sin Devonte, kao i Erik Hipilito, koga je Rodžers prihvatio kao sina.

Kakav je bio igrač? 9 sekundi je dovoljno da vidite

Rodni Rodžers bio je izrazito snažan i svojom "fizikom" i karakterom. Povrh toga, u NBA ligi su mu vječno zapamtili nastup protiv Jute Džez, u kojem je za devet sekundi ubacio tri trojke i preokrenuo rezultat na 95:94.

Pogledajte kako je to izgledalo.

February 8, 1994: Denver's Rodney Rogers hits 3 threes in 9 seconds to give the Nuggets a 1-point lead on the Jazz with 20 seconds to go.



Utah's Jeff Malone would make the go-ahead shot with 0:12 left, and Ty Corbin blocked Rogers on the next possession to seal a 96-95 Jazz win.pic.twitter.com/JPqhoWPNk5 — NBA Cobwebs (@NBACobwebs)February 8, 2023

