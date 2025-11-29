Još jedan igrač napustio Dubai: Ništa od ispisivanja istorije u Evroligi

Poslije Danila Anđušića koji je otišao u Aris, Dubai je prekinuo saradnju sa Tirdijem Ravenom.

Danilo Anđušić je bio među prvima koji je otišao iz Dubaija i tako je na neki način "povukao nogu". Sada je došlo i do još jedne slične odluke, pošto je raskinut ugovor sa Tirdijem Ravenom.

Filipinski košarkaš više neće nositi dres Dubaija. "Hvala ti za trud, duh, energiju koju si donosio svakog dana. Uvijek ćeš biti dio naše porodice. Srećno na novom putovanju", poručili su iz kluba na društvenim mrežama.

Ravena je trebalo da postane prvi filipinski košarkaš u istoriji koji će zaigrati u Evroligi, ali do toga nije došlo. Nije dočekao debi u elitnom takmičenju, a ove sezone nije odigrao ni sekund ni u ABA ligi.

Prošle sezone je u regionalnom takmičenju igrao na 18 mečeva i imao je prosjek od 0.9 poena i 0.6 skokova po meču. Na većini tih duela je bio bez poena, samo je protiv Mornara i Zadra dao po 4 poena.