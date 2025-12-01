BiH tražila 2 miliona da proda igrača Turskoj?

Prema navodima turskih medija Košarkaški savez Bosne i Hercegovine tražio je 2.000.000 evra da bi Tarik Biberović postao "domaći igrač" u selekciji Turske.

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Tarik Biberović ne prestaje da bude tema u odnosima između košarkaške Turske i Bosne i Hercegovine. Momak rođen u Zenici nedavno je bio najefikasniji igrač Turske u pobjedi nad BIH u kvalifikacijama za Mundobasket, a na tom meču se pojavio kao naturalizovani igrač.

Baš zato što se kod FIBA računa kao naturalizovan nije mu bilo dozvoljeno da igra na Eurobasketu na kome je Turska osvojila srebrnu medalju. Njegovo mjesto stranca zauzeo je Šejn Larkin, a sada turski mediji navode da je Košarkaški savez BIH tražio ogroman novac da bi "skinuo zvjezdicu" iznad njegovog imena.

"Da bi se Tarik smatrao domaćim igračem, neophodna je dozvola iz Bosne i Hercegovine. Ipak, Bosanci traže novac u zamjenu za dozvolu. Čelnici Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine traže više od dva miliona dolara od Turske za Tarika Biberovića", pisao je u maju ove godine Nefes Gazetsi.

Samo šest mjeseci kasnije, Biberović je pred očima Redžepa Tajipa Erdogana koji je bio u publici bio najbolji u pobjedi Turske nad BIH 93:71. Inače Tarik Biberović je igrao za U16 tim Bosne i Hercegovine.

Šta kažu iz FIBA?

Generalni sekretar FIBA Andrea Zaglis je tokom Svjetskog prvenstva na Filipinima istakao da promjene pravila neće biti. I dalje jće biti dozvoljen samo jedan strani košarkaš u nacionalnom timu.

"Imamo dva jasna pravila. Jedno je da je moguće imati samo jednog naturalizovanog igrača i to pravilo se neće mijenjati. Drugo pravilo je da ste u konkurenciji za igranje za reprezentaciju ako imate pasoš te države prije 16. godine. Ako niste, onda ste naturalizovani. Ostajemo pri ovim pravilima i imamo vrlo iskusan tim koji se bavi ovim pravilom", rekao je Zaglis.

Šta je rekao Biberović?

"Zaista volim Tursku. Ponosan sam na svoju braću. U našoj reprezentaciji smo svi većinom mladi. Vjerujem da će medalje doći u narednim godinama", rekao je Tarik Biberović kada je prihvatio prvi poziv Ergina Atamana da zaigra za seniore Turske.

