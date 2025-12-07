Procurili detalji Žocovog tajnog sastanka u Atini: Isplivala samo jedna rečenica sa večere

Otkriveno zašto se doskorašnji trener Partizana Željko Obradović zadržao u Grčkoj.

Izvor: MN PRESS

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović podneo je ostavku u Partizanu nakon poraza od Panatinaikosa u Atini, a napori uprave i navijača da ga ubijede da se predomisli nisu urodili plodom. Grčki mediji su potom otkrili da se Obradović sastao sa Šarunasom Jasijevičijusom i Dimitrisom Dijamantidisom prije nego što je donio konačnu odluku, a sada su se pojavili novi detalji "tajnog sastanka".

Obradović se nije vratio sa timom u Beograd, već je ostao u Atini duže nego što je bilo predviđeno i tada je pozvao nekadašnje igrače da mu se pridruže na večeri. Kako je prenio grčki novinar Vasilis Papateodoru susret je osim održavanja prijateljskih odnosa imao i posebno značenje.

Navodno, obojica Željkovih bivših igrača odgovorila su gotovo istom rečenicom na pitanje o detaljima sastanka: "Kada te general pozove, ideš", navele su jednoglasno košarkaške legende bez odavanja bilo kakvih informacija.

Grci ne prestaju da bruje

Grčki mediji danima već izvještavaju o ostavci Željka Obradovića, a kladionice su izašle sa kvotama gdje će srpski trener nastaviti karijeru. Pretpostavlja se da će napraviti pauzu pošto je jedan razlog od napuštanja Humske i to što je zdravstveno ne osjeća najbolje. Iako nema nikakvih konkretnih informacija da bi u bliskoj budućnosti mogao da sjedne na klupu bilo kog kluba, Grci su odlučili da se bave spekulacijama.