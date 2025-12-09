Nikola, stigni me ako možeš: Vratio se otpisani Rasel Vestbruk da "otkine" rekord Jokiću

Legendarni Rasel Vestbruk odigrao sjajnu partiju i podebljao sopstveni rekord.

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić igra nestvarnu sezonu u NBA ligi i za sada je zabilježio 11 tripl-dabl učinaka. Nedavno je proglašen za najboljeg igrača Zapada, a prvi je na listi favorita za osvajanje MVP titule. Jedan od rekorda koji su mu svakako motivacija drži njegov nekadašnji saigrač Rasel Vestbruk koji je potpuno neočekivano pomerio lestvicu.

Nekadašnji MVP NBA lige je dobio šansu u Sakramento Kingsima i u porazu od Indijana Pejsersa zabilježio novi tripl-dabl u karijeri kada se to od njega najmanje očekivalo. Vestbruk je postigao 24 poena, 12 skokova, 14 asistencija, uz tri ukradene lopte i jednu blokadu. Sve je to postigao za 40 minuta i pokazao da je još uvijek rano za penziju.

NBA veteran je tako poboljšao svoj rekord na vječnoj listi po broju tripl-dablova i sada ih ima 207. Slijedi Oskar Robertson sa 181, dok je Nikola Jokić na trećoj poziciji sa 175. Nema sumnje da će Robertson uskoro biti svrgnut, dok je Rasel postavio veliki izazov pred najboljeg centra lige.

Denver se odrekao Vestbruka

Legendarni Amerikanac je prošle sezone u Denveru imao neke briljantne partije, ali nije se uklopio u plan vlasnika o rekonstrukciji tima. Imao je opciju produžetka ugovora, ali ona nije aktivirana, pa se pridružio Sakramento Kingsima iako su mnogi očekivali da će završiti karijeru.

"Nisu me željeli nazad u ekipi... Rekli su mi da ne izaberem opciju za produžetak, koju sam kao igrač imao u ugovoru. Ne idem nigdje gdje nisam poželjan. Ne radim to", rekao je Rasel Vestbruk i napustio Denver.

Vestbruk je prije Denvera igrao za Kliperse, Lejkerse, Vizardse i Roketse, dok je najveći dio karijere proveo u Oklahoma Siti Tanderima gdje je igrao najbolju košarku i 2017. godine ponio titulu nakorisnijeg igrača lige.