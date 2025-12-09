logo
"Nije fer što je Zvezda otpustila Sferopulosa": Legendarni Grk se javio da brani sunarodnika

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Jorgos Printezis se oglasio zbog Janisa Sferopulosa i odluke Crvene zvezde da prekine saradnju sa grčkim stručnjakom.

Jorgos Printezis o Janisu Sferopulosu Izvor: MN PRESS

Od odlaska Janisa Sferopulosa sa klupe Crvene zvezde, srpski tim je počeo da igra mnogo bolje. Dolazak Saše Obradovića je "probudio" ekipu, a o cijeloj toj situaciji pričao je čuveni grčki košarkaš Jorgos Printezis. On je stao u odbranu sunarodnika.

"Kada stvari ne funkcionišu, možete da promijenite jednog ili dva igrača, ali ne i više. Ponekad je promjena trenera nešto što 'klikne' i pomogne ekipi. Vidjeli smo to sa Zvezdom. Iz mog ugla, nije fer za trenera Sferopulosa, to što je dobio otkaz zbog lošeg starta sezone. Ali, onda je došao Saša Obradović i dobili su šest mečeva u nizu", rekao je Printezis.

Sferopulos je u Crvenu zvezdu došao u oktobru 2023. godine i sa srpskim timom je osvojio titulu u ABA ligi, domaćem šampionatu i dva trofeja u Kupu Radivoja Koraća.

Pojavile su se spekulacije da bi Grk mogao da se vrati na klupu i da preuzme Efes, ali je u posljednjem trenutku Pablo Laso postao glavni kandidat za mjesto na kom je do skoro bio Igor Kokoškov.

Tagovi

Jorgos Printezis KK Crvena zvezda Janis Sferopulos

