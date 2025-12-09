Jorgos Printezis se oglasio zbog Janisa Sferopulosa i odluke Crvene zvezde da prekine saradnju sa grčkim stručnjakom.

Izvor: MN PRESS

Od odlaska Janisa Sferopulosa sa klupe Crvene zvezde, srpski tim je počeo da igra mnogo bolje. Dolazak Saše Obradovića je "probudio" ekipu, a o cijeloj toj situaciji pričao je čuveni grčki košarkaš Jorgos Printezis. On je stao u odbranu sunarodnika.

"Kada stvari ne funkcionišu, možete da promijenite jednog ili dva igrača, ali ne i više. Ponekad je promjena trenera nešto što 'klikne' i pomogne ekipi. Vidjeli smo to sa Zvezdom. Iz mog ugla, nije fer za trenera Sferopulosa, to što je dobio otkaz zbog lošeg starta sezone. Ali, onda je došao Saša Obradović i dobili su šest mečeva u nizu", rekao je Printezis.

Vidi opis "Nije fer što je Zvezda otpustila Sferopulosa": Legendarni Grk se javio da brani sunarodnika Janis Sferopulos trener Crvene zvezde Janis Sferopulos trener Zvezde Janis Sferopulos trener kosarkasa Crvene zvezde na utakmici Evrolige protiv Žalgirisa Janis Sferopulos trener Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Sferopulos je u Crvenu zvezdu došao u oktobru 2023. godine i sa srpskim timom je osvojio titulu u ABA ligi, domaćem šampionatu i dva trofeja u Kupu Radivoja Koraća.

Pojavile su se spekulacije da bi Grk mogao da se vrati na klupu i da preuzme Efes, ali je u posljednjem trenutku Pablo Laso postao glavni kandidat za mjesto na kom je do skoro bio Igor Kokoškov.