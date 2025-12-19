Bogdanović ponovo u top formi, ali gubi: Oklahoma se protiv Klipersa nije oznojila

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović odigrao je dobar meč u porazu Klipersa od Oklahome

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaš Klipersa Bogdan Bogdanović odigrao je jedan od boljih mečeva u posljednjih nekoliko utakmica. Međutim, to nije bilo dovoljno za pobjedu ekipe iz Los Anđelesa, naročito protiv favorita za titulu - Oklahome, koje je slavila 122:101.

Bogdanović je u porazu svog tima bio četvrti najefikasniji u ekipi sa 14 poena, dva skoka i jednom asistencijom. Bivši igrač Partizana šutirao je 20 odsto iz igre (6-12), odnosno 2-6 za tri poena, što je 33 odsto. Sve to uradio je za 24 minuta na parketu, ali i pored boljeg izdanja i povjerenja Tajlera Lua, Klipersi nisu uspjeli da izbjegnu peti poraz u nizu.

Preciznije, u posljednjih 15 mečeva, Klipersi su čak 13 puta bili poraženi. Iako je tim sastavljen od poprilično zvučnih imena, čini se da mu nema pomoći, jer puca po svim šavovima. Oklahoma je kroz mini-serije u drugoj četvrtini stigla do preokreta, povela 51:44 i do kraja susreta nije ispuštala vođstvo.

Jedini bolji od Bogdanovića bili su Kavai Lenard koji je postigao 22 poena, osam skokova i šest asistencija za 32 minuta uz procenat šuta od 53 odsto, Džon Kolins se zaustavio na 20 poena, dok je Kris Dan ubacio 14. Na drugoj strani bio je najbolji aktuelni MVP, ŠejGildžes Aleksander je susret završio sa 32 poena, sedam skokova i šest asistencija. Čet Holmgren je bio drugi najefikasniji, postigao je 22 poena i sedam skokova.

Bogdanović u novoj sezoni prosječno bilježi 9,5 poena, 3,2 skoka i skoro tri asistencije po meču, dok na terenu provodi nešto manje od 25 minuta. Tako je utakmice protiv šampiona NBA lige bila druga najbolja u sezoni, nakon što je prije mjesec dana Dalasu ubacio 21 poen. Doduše, Srbin ima velikih problema i sa povredama, ali možda je meč protiv Oklahome pokazatelj da ćemo u budućnosti imati priliku da ga češće gledamo na terenu u dobrim izdanjima.

