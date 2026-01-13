Bruno Kaboklo će po svemu sudeći nastaviti karijeru u Dubaiju i ponovo će sarađivati sa Aleksom Avramovićem.

Hapoel Tel Aviv ne računa na Bruna Kabokla (30) i to mu je klub i saopštio. Problem je njegova plata koje ne želi da se odrekne tek tako (navodno dobija 1,2 miliona evra po sezoni). Međutim, izgleda da je došlo do rješenja pošto je brazilski košarkaš blizu prelaska u Dubai.

Kako prenosi "BasketNews", Kaboklo je privukao interesovanje nekolicine klubova, ali je Dubai favorit za njegov potpis. Došao bi umjesto Sertača Šanlija koji je blizu odlaska iz kluba. Dobra vijest za njega je što ne utiče rok koji je bio 5. januara, jer nije odigrao nijedan meč u Evroligi.

Partizanov tandem zajedno u Dubaiju: Aleksi Avramoviću stiže dobro poznato lice

Ovo ujedno znači i da će tamo zaigrati u tandemu sa Aleksom Avramovićem. Njih dvojica su već bili zajedno u Partizanu u sezoni 2023/24.