Vasilis Spanulis psovao na srpskom uživo u programu: Još ga boli Zvezda, a sad i ovo

Legendarni Vasilis Spanulis pobjesnio je pred kamerama zbog novog poraza svog tima.

Izvor: Arenasport2/Printscreen

Monako je jedan od najboljih timova u Evroligi ove sezone, a prije poraza od Crvene zvezde na domaćem terenu, činilo se da sve ide glato izabranicima Vasilisa Spanulisa. Grčki stručnjak je izgubio živce poslije još jednog neuspjeha i uživo u programu sočno opsovao na srpskom jeziku.

Real Madrid je razbio Monako u 24. kolu, imao je španski tim u nekim momentima više 20 poena prednosti, ali su gosti iz "kneževine" koliko-toliko ublažili debakl do kraja utakmice. "Igrali smo, igrali smo kao... ku***", ispalio je Spanulis uživo u programu.

Trej Lajls je predvodio Real sa 20 poena, Fakundo Kampaco je imao 17 uz 10 asistencija, Valter Tavares je dao 13 poena, Mario Hezonja 12, a Usman Garuba 11.

Kod Monaka se istakao Majk Džejms sa 17 poena, Nikola Mirotić je dodao 15, a po 12 su dali Danijel Tajs i Matju Strazel.