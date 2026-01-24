Finalista Evrolige u dugovima: Ruski milijarder prodaje Monako?

Ruski milijarder Aleksej Fedorišev bi mogao da proda Monako u narednim danima nakon ozbiljnih finansijskih problema.

Izvor: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mogao bi da se desi veliki potres u Evroligi, pošto prema tvrdnjama grčkih medija Monako ima finansijske probleme. Prema navodima medija klub duguje plate igračima i vlasnik Aleksej Fedorišev bi mogao da proda klub.

Ovaj biznismen rođen 1955. godine u Krasnogorsku u tadašnjem Sovjetskom Savezu obogatio se trgujući na veliko mineralima, a dugo je u sportskoj industriji. Bio je vlasnik Dinama iz Moskve i FK Rostov, a 2006. je bio procijenjen kao 100. najbogatiji čovjek svijeta.

On je sada državljanin Mađarske i Urugvaja, a živi u Monaku. U januaru 2022. godine je postao predsjednik košarkaškog kluba iz kneževine i ozbiljno je uložio. Sjećamo se i kako je Novak Đoković sjedio pored njega i bio njegov gost na jednom od mečeva Monaka.

Monako u svojim redovima ima zvezde poput Majka Džejmsa i Nikole Mirotića, bivše NBA igrače Elija Okoba i Danijela Tajsa, a tu je i nekadašnji reprezentativac Srbije Nemanja Nedović. Trener je Vasilis Spanulis, a u stručnom štabu su Manučar Markoišvili i Sergej Gladir. Otkako je Fedorišev uzeo klub osvojili su dvije titule u francuskoj i Kup, došli su do finala Evrolige prošle godine, a 2023. su bili treći.

