Eron Gordon je obnovio povredu i biće van terena najmanje mjesec dana što je novi problem za Nikolu Jokića i Denver.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Ne znamo da li je Nikola Jokić naučio ljude u Denveru za staru srpsku poslovicu "ko nas kleo nije dangubio", ali to može u potpunosti da se primijeni na ekipu iz Kolorada. Od početka sezone imaju ogromne probleme sa povredama, malo malo pa neko završi u bolnici, sada je to ponovo slučaj sa Eronom Gordonom.

Gordon je obnovio povredu tetive desne noge i čeka ga nova pauza. Biće van terena od četiri do šest nedjelja, što je potvrdio pouzdani novinar Šams Čaranija što je još jedan težak udarac za Nagetse.

Vidi opis Novi težak udarac za Nikolu Jokića i ekipu: Važan igrač obnovio povredu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Jokić je već mjesec dana van terena, Kristijan Braun se oporavio, pa se opet povrijedio. Kem Džonson je u procesu rehabilitacije, Džamal Marej je "staklen", dok se Jonas Valančijunas tek oporavio i počeo da igra. Ako Gordon zaista bude van terena toliko dugo, moći će da pomogne Denveru tek u posljednjih dvadesetak utakmica.

Hoće li Denver praviti trejd?

: Aaron Gordon will be re-evaluated in 4-6 weeks with a right hamstring strain, per@ShamsCharaniapic.twitter.com/7YWYBG3Eot — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)January 29, 2026

Da li će Denver sada da reaguje i da napravi trejd? Rok ističe 5. februara i do tada imaju vremena za određene poteze na tržištu. Ime koje se najviše spominje je Zik Nađi koji ima platu od oko osam miliona dolara po sezoni. Žele da oslobode prostora u "seleri kepu" kako bi dali ugovor Spenseru Džounsu koji je trenutno na dvosmernom ugovoru.

Postavlja se pitanje da li će možda ova povreda Gordona i svi problemi koji postoje da utiču na Nagetse da promijene odluku u vezi sa trejdovima...

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:19 Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)