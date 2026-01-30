logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi težak udarac za Nikolu Jokića i ekipu: Važan igrač obnovio povredu

Novi težak udarac za Nikolu Jokića i ekipu: Važan igrač obnovio povredu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Eron Gordon je obnovio povredu i biće van terena najmanje mjesec dana što je novi problem za Nikolu Jokića i Denver.

gordon se opet povrijedio denver i jokic u problemu Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Ne znamo da li je Nikola Jokić naučio ljude u Denveru za staru srpsku poslovicu "ko nas kleo nije dangubio", ali to može u potpunosti da se primijeni na ekipu iz Kolorada. Od početka sezone imaju ogromne probleme sa povredama, malo malo pa neko završi u bolnici, sada je to ponovo slučaj sa Eronom Gordonom.

Gordon je obnovio povredu tetive desne noge i čeka ga nova pauza. Biće van terena od četiri do šest nedjelja, što je potvrdio pouzdani novinar Šams Čaranija što je još jedan težak udarac za Nagetse.

Jokić je već mjesec dana van terena, Kristijan Braun se oporavio, pa se opet povrijedio. Kem Džonson je u procesu rehabilitacije, Džamal Marej je "staklen", dok se Jonas Valančijunas tek oporavio i počeo da igra. Ako Gordon zaista bude van terena toliko dugo, moći će da pomogne Denveru tek u posljednjih dvadesetak utakmica.

Hoće li Denver praviti trejd?

Da li će Denver sada da reaguje i da napravi trejd? Rok ističe 5. februara i do tada imaju vremena za određene poteze na tržištu. Ime koje se najviše spominje je Zik Nađi koji ima platu od oko osam miliona dolara po sezoni. Žele da oslobode prostora u "seleri kepu" kako bi dali ugovor Spenseru Džounsu koji je trenutno na dvosmernom ugovoru.

Postavlja se pitanje da li će možda ova povreda Gordona i svi problemi koji postoje da utiču na Nagetse da promijene odluku u vezi sa trejdovima...

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denver NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC