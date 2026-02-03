logo
Ovo ima samo u Evroligi: Promijenjena pravila fajnal-fora usred sezone

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Evroliga je donijela odluku da ukine dosadnu utakmicu na fajnal-foru koja ničemu ne služi, ali baš da se to desi usred sezone je presedan.

Evroliga ukinula utakmicu za treće mjesto Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jedna od zamjerki na račun Evrolige je i to što je nedovoljno konstantna, transparentna i otvorena, da uvijek kasni s odlukama, kao i da se vječito prilagođava, da bi sada došlo do presedana kakav se ne pamti. Evroliga je odlučila da promijeni pravila na ovogodišnjem fajnal-foru, četiri mjeseca prije nego što će biti održan.

O čemu se radi? Evroliga je u ponedjeljak zvanično saopštila da od 11. februara prodaje ulaznice za fajnal-for u Atini, gdje je prvi put objavljeno da se ukida meč za treće mjesto.

Iako je ovo svakako pozitivna odluka, pošto taj meč ništa nije donosio - čak ni gledanost - nevjerovatno je da Evroliga odluku o tome donese usred sezone. Ništa nije bilo ni ovoga puta isplanirano unaprijed, znamo i da su "bitke" oko toga gdje će se održati sam turnir uvijek neizvjesne, ali je i ovo jedno "iznenađenje".

Umjesto dosadne utakmice za treće mjesto, igraće se finale Evroliginog turnira za mlade (Next-Gen turnir), što je takođe ipak pozitivna promjena, ali je nevjerovatno da to nije odlučeno ljetos - ili da nije sačekalo sljedeću sezonu.

Evo kako trenutno izgleda tabela Evrolige pred "duplo" kolo koje nas čeka ove nedjelje:



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Evroliga

