Džordana Nvoru pitali da li ostaje u Crvenoj zvezdi: Evo šta je odgovorio

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora otkrio je da je trenutno fokusiran na naredne mečeve i planove crveno-bijelih u Evroligi

dzordan nvora progovorio o ostanku u zvezdi Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora još po dolasku u tim pokazao je liderske sposobnosti, a tokom sezone čini se da ekipa sa Malog Kalemegdana ne bi bila ista da u timu nema bivšeg igrača Efesa. Zbog toga bi za crveno-bijele bilo dobro da što duže u timu imaju takvog igrača, a o budućnosti i ostanku progovorio je i sam Nvora, koji nije želio mnogo da okoliša - fokus ostaje na predstojećim utakmicama. 

"U Efesu nisam imao ulogu koju sam očekivao. Neke stvari su se promijenile - došao je novi trener, novi generalni menadžer. Veliki razlog što sam potpisao za Crvenu zvezdu je to što je Janis Sferopulos bio trener i tim koji je pravio, kao i planovi za mene i za ekipu, savršeno se poklapali sa mojim željama", rekao je Nvora u podkastu "Triple Threat Show".

"Znao sam da dolazi Čima Moneke i razgovarao sam sa Semijem Odželejem. Znao sam i da stiže Ebuka Izundu, koji je prošle godine živio u istoj zgradi kao ja. Pravio se odličan tim. Znao sam da su tu i Kodi Miler-Mekintajer i Kalinić. Bilo je teško odbiti takvu priliku. Tim je koncipiran tako da može da napravi nešto posebno."

S obzirom na to da je u međuvremenu postao jedan od najvažnijih igrača u timu i da prosječno bilježi 17,5 poena, 4,5 skokova, 2,3 asistencije i 1,2 ukradene lopte, jasno je da bi ostanak u Zvezdu trebalo da bude imperativ. Nigerijac ne želi da donosi nagle odluke, prioritet su predstojeći mečevi.

"Prioritet je da idem utakmicu po utakmicu, tako nisam razmišljao protekle sezone i opuštao sam da me ometaju neke stvari. Ni ne razmišljam o periodu nakon sezone. Sve što treba da se desi, desiće se sve dok tim ima uspjeha i mi uradimo šta treba da uradimo. Ne samo za mene, nego i za cijeli tim", rekao je Nvora.

Naravno, igra u Crvenoj zvezdi daje mu nadu da će se naći i na Fajnal-foru, zbog toga svoj tim vidi u vrhu elite. "Crvena zvezda, Fenerbahče, Real Madrid i Olimpijakos", izglasao je Nvora.

Bonus video: 

Đoan Penjaroja
Izvor: YouTube/@mondoportal

(MONDO)

Tagovi

Džordan Nvora KK Crvena zvezda

