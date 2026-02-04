logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trejdovan Džejms Harden: Pravi se novi drim-tim u NBA

Trejdovan Džejms Harden: Pravi se novi drim-tim u NBA

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Klivlend Kavalirsi prave najmoćniji tim u NBA ligi i počeli su sa Džejmsom Hardenom.

Trejdovan Džejms Harden Izvor: Kirby Lee, Image of sport / Alamy / Profimedia

U NBA je tokom noći došlo do velikog trejda koji bi mogao da "zatrese" čitavu ligu. U skladu sa najavama, Džejms Harden je trejdovan i to u Klivlend, a u zamjenu za njega u L.A. Kliperse stigao je Darijus Garland, kao i pik druge runde.

Harden je već bio na utakmici Kavalirsa prethodne noći, kada je izrazio zadovoljstvo zbog dolaska u Ohajo, demantujući pritom da je sam tražio da ga L.A. Klipersi trejduju i da je bilo problema između njega i ove organizacije.


Navijači su ga pozdravili, oduševljeni što će sada u Klivlendu gledati bekovski tandem Donovan Mičel - Džejms Harden, a to ne bi trebalo da bude "završetak projekta". Prema nekim najavama, treba očekivati da i u naredna 24 sata (do kraja prelaznog roka) Kavalirsi još reaguju i dovedu pojačanja u rotaciji, a nije teško pogoditi ko bi trebalo da bude dio drim-tima koji je planiran da se napravi.

Lebron Džejms je viđen kao budući član Klivlenda, a vidjećemo da li će po treći put uspjeti da obuče dres Kavsa. Ako to ne bude ove sezone, što je ipak malo vjerovatno, onda bi Klivlend od leta "napao" ugovor Lebrona Džejmsa i potrudio se da ga vrati tamo gdje je sve i počelo 2004. godine.


Klivlend se u posljednjih nekoliko sezona podigao, bio je u vrhu Istočne konferencije, ali mu je uvijek "nešto" nedostajalo da može da napadne šampionski prsten. Vidjećemo da li su to dobili sa Hardenom, ili će morati da dovedu i Džejmsa...

Takođe, spominje se da i Janis Adetokunbo čeka "signal" da dođe u Klivlend, a sa njima četvoricom bio bi to jedan od najjačih timova u NBA ligi, bez sumnje najbolji na Istoku, koji bi možda odmah mogao da pokaže zube Oklahomi koja dominira s druge strane na Zapadu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džejms Harden košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC