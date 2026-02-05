Denver trejdovao Jokićevog saigrača: Neće nikoga zauzvrat, ima drugo na umu

Hanter Tajson napustio je Denver Nagetse poslije dvije i po godine i zauzvrat neće stići niko.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi trejdovali su rezervno krilo Hantera Tajsona (25 godina, 203 centimetra) u Bruklin Netse, zajedno sa "pikom" druge runde drafta 2032. godine. Zauzvrat, tim Nikole Jokića dobiće manje povoljan "pik" druge runde 2026. godine koji posjeduju Los Anđeles Klipersi i Atlanta Hoksi, saznaje ESPN iz izvora bliskih ligi.

Denver ovim potezom otvara prostor u rosteru za tržište igrača čiji će ugovori biti otkupljeni (buyout market) i izlazi iz zone "luksuznog poreza".

Ukratko, to znači da Denver oslobađa jedno mjesto u timu da bi mogao da dovede igrača koji postane slobodan nakon raskida ugovora sa prethodnim klubom (tzv. buyout tržište), što je česta praksa kod timova koji jure plej-of ili titulu.

Povrh toga, izlazak iz zone" luksuznog poreza" znači da je ukupan iznos za plate igrača Denvera ispod praga za plaćanje luksuznog poreza (luxury tax). Na taj način, klub izbjegava dodatne finansijske penale NBA lige i smanjuje troškove, što je važno za budžet i ove i narednih sezona.

Proveo dvije i po godine kraj Jokića

Hanter Tajson igrao je ove sezone u 21 utakmici za Denver i imao malu minutažu (7,7 minuta u prosjeku), uz 2,2 poena po meču. Bio je igrač Nagetsa od 2023. godine, kada je došao sa koledža Klemson, na kojem je proveo pet godina. Odabrala ga je Oklahoma kao 37. "pik" NBA drafta, a onda ga je trejdovala u Kolorado, gdje je proveo dvije i po godine kraj Nikole Jokića.