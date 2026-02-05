logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Denver trejdovao Jokićevog saigrača: Neće nikoga zauzvrat, ima drugo na umu

Denver trejdovao Jokićevog saigrača: Neće nikoga zauzvrat, ima drugo na umu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Hanter Tajson napustio je Denver Nagetse poslije dvije i po godine i zauzvrat neće stići niko.

Hanter Tajson trejdovan iz Dernvera Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi trejdovali su rezervno krilo Hantera Tajsona (25 godina, 203 centimetra) u Bruklin Netse, zajedno sa "pikom" druge runde drafta 2032. godine. Zauzvrat, tim Nikole Jokića dobiće manje povoljan "pik" druge runde 2026. godine koji posjeduju Los Anđeles Klipersi i Atlanta Hoksi, saznaje ESPN iz izvora bliskih ligi.

Denver ovim potezom otvara prostor u rosteru za tržište igrača čiji će ugovori biti otkupljeni (buyout market) i izlazi iz zone "luksuznog poreza".

Ukratko, to znači da Denver oslobađa jedno mjesto u timu da bi mogao da dovede igrača koji postane slobodan nakon raskida ugovora sa prethodnim klubom (tzv. buyout tržište), što je česta praksa kod timova koji jure plej-of ili titulu.

Povrh toga, izlazak iz zone" luksuznog poreza" znači da je ukupan iznos za plate igrača Denvera ispod praga za plaćanje luksuznog poreza (luxury tax). Na taj način, klub izbjegava dodatne finansijske penale NBA lige i smanjuje troškove, što je važno za budžet i ove i narednih sezona.

Proveo dvije i po godine kraj Jokića

Hanter Tajson igrao je ove sezone u 21 utakmici za Denver i imao malu minutažu (7,7 minuta u prosjeku), uz 2,2 poena po meču. Bio je igrač Nagetsa od 2023. godine, kada je došao sa koledža Klemson, na kojem je proveo pet godina. Odabrala ga je Oklahoma kao 37. "pik" NBA drafta, a onda ga je trejdovala u Kolorado, gdje je proveo dvije i po godine kraj Nikole Jokića. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denver NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC