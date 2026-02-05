"Bio sam u svlačionici Denvera, nisu se svi smijali": Američki novinar zavirio iza zatvorenih vrata

NBA insajder Džejk Fišer otkrio šta se dešava u svlačionici Denvera kada u njoj nema kamera

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia / YouTube/Bleacher Report

Američki novinar Džejk Fišer bio je u svlačionici Denvera prije utakmice protiv Njujorka i poraza 127:134. S obzirom na to da je meč odigran dan pred istek roka za trejdove (srijeda uveče prema našem vremenu), odlasci igrača bili su neizbježna tema. Rezervni centar Nagetsa Jonas Valančijunas zbijao je šale na taj račun.

"Bio sam u svlačionici Denvera prije utakmice u Medison Skver Gardenu. Svaki put kada bi Jonas Valančijunas ušao, promrljao bi: 'Da li je neko trejdovan?' Smijali su se oni koji su bezbjedni", prenio je američki novinar, NBA insajder Džejk Fišer.

Oko 18 sati kasnije, Denver se rastao sa rezervnim krilnim igračem Hanterom Tajsonom, koji je otišao u Bruklin Netse. Prateći trejdove među košarkašima, Fišer je osjetio izbliza kako se oni odražavaju na njih.

"Ova nedjelja je spektakularna. Doduše, ludo je kada shvatiš da se neko sprema za posao i sazna u tom trenutku da mora da spakuje cijeli svoj život u samo nekoliko minuta", dodao je Fišer.

Jokić ispisao istoriju, ali to mu nije važno

Izvor: Pamela Smith / Getty images / Profimedia

U porazu od Njujork Niksa, Jokić je ispisao istoriju NBA lige svojim 181. tripl-dablom, kojim se izjednačio na "vječnoj listi" sa legendarnim Oskarom Robertsonom. Pred njim je sada samo jedan igrač na tom spisku, njegov bivši saigrač i još aktivni Rasel Vestbruk (207 tripl-dablova).

Ipak, poslije poraza za pad na skor 33-19 to nije bilo uopšte važno srpskom košarkašu. Pogledajte njegovu reakciju.