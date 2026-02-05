logo
Dobre vijesti za Zvezdu iz sata u sat - ovu je poslao Kari Pešić!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Bajern Minhen nastavio da pobjeđuje pod vođstvom Svetislava Pešića. Produžio seriju poraza Monaka i dao Zvezdi šansu da se odlijepi od direktnog rivala za plej-of.

Bajern pobijedio Monako dobre vijesti za Crvenu zvezdu u Evroligi Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Bajerna (12-15) rutinski su pobijedili uzdrmani Monako (15-12), rezultatom 91:82, čime su ostvarili četvrti trijumf u nizu, za povratak u trku za plej-of. Sa druge strane, tim iz kneževine izgubio je peti uzastopni put i Armani, prvi tim ispod "crte" za plej-in, ima šansu da mu se u petak protiv ASVEL-a primakne na samo pobedu zaostatka.

Naravno, ova vijest je jako važna i za Crvenu zvezdu (16-10), koja ima šansu da se u petak uveče pobjedom protiv Makabija značajnije "odlijepi" od Monaka, a i da iskoristi poraz Real Madrida (16-11) na gostovanju Dubaiju ranije večeras.

Crveno-bijeli imaju pred sobom jako važnu utakmicu u kojoj bi pobjeda imala sve veći značaj dok se približava podbacivanje u petak u 20 časova.



