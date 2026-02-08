Vlasnik Panatinaikosa pobjesnio: "Dao sam mu najviše para i odbio je"

Dimitris Janakopulos žalio se na društvenim mrežama jer je Najdžel Hejs Dejvis odbio ponudu Panatinaikosa iako mu je dao najviše para.
Najdžel Hejs-Dejvis (31) dobio je otkaz u Milvokiju poslije trejda iz Finiksa i ima veliku želju da se vrati u Evroligu. Navodno je Hapoel najbliži njegovom potpisu, dok ne odustaje ni Fenerbahče. Tim koji je ispao iz trke je Panatinaikos. Potvrdio je to u objavi na Instagramu predsjednik kluba Dimitris Janakopulos koji je izgubio živce zbog toga.
"Imaš najveći budžet u Evroligi, produžio si ugovore sa svim igračima na još dvije-tri sezone i dao im platu za 200-300 odsto veću. Onda si 'zaključao' trenera koji ti je donio titulu u Evroligi u prvoj sezoni. Imao si potpisane ugovore u fijoci sa Valančijunasom i Jabuseleom i onda si poslao najbolju ponudu Hejsu-Dejvisu i dobio si 'ne' kao odgovor zbog nekog drugog razloga", napisao je Janakopulos.
Bijesan je kontroverzni vlasnik i zbog toga što ga mnogi kritikuju javno...
"Uradio si sve to i onda imaš idiote koji se javljaju odnekud i komentarišu o Panatianaikosu i pišu kako lažeš i zamajavaš cijeli svijet", napisao je Janakopulos.
Gdje će Hejs-Dejvis?
Grčka "Gazeta" tvrdi da je Hejs-Dejvis dogovorio prelazak u Hapoel Tel Aviv i da će za ugovor na dvije i po sezone dobiti 11 miliona evra. Međutim, od strane drugih portala stižu drugačije informacije.
Košarkaški portal "Jurohups" tvrdi da Najdžel još nije odlučio između Hapoela i Fenerbahčea i da izraelski tim nudi mnogo više novca, ali da se on dvoumi. Razlog za to je što je sa Fenerom osvojio Evroligu, bio MVP, poznaje sistem Šarunasa Jasikevičijusa i ekstremno brzo bi se uklopio i sa njim bi automatski postali jedni od favorita za osvajanje titule. Ali, očigledno je da je ponuda turskog tima finansijski slabija od one iz Tel Aviva.
