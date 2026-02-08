Denver pred važnom odlukom dok vrijeme ističe!

Denver trenutno ima igrača manje u rotaciji na utakmicama i tako prema NBA pravilima ne smije da ostane. Evo kako stoje stvari u Nagetsima.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi nalaze se pred važnom odlukom, jer imaju jedno, 15. mesto u timu upražnjeno poslije odlaska Hantera Tajsona. Šta će uraditi sa tim? Nekoliko je opcija u igri.

S obzirom na odsustvo Spensera Džounsa u meču protiv Čikaga, Nagetsi su imali 13 igrača u sastavu u pobjedi protiv Čikago Bulsa. Samo dvije nedjelje imaće pravo da prijavljuju ekipe sa 13 košarkaša za utakmice (do 19. februara), a poslije toga će morati da "potpišu" novog igrača. Bio to Džouns, njihov košarkaš na "dvosmjernom" ugovoru ili neko drugi.

Osnovna ideja Denver Nagetsa ovog februara je da vode računa o porezu i da ne praćaju dodatne penale za ulazak u "porez na luksuz". Ako se uzme u obzir njihova štedljivost, na koju su i prinuđeni, kakve su opcije? Trener Dejvid Adelman je govorio o tome u Čikagu.

"Vodili smo interesantne razgovore o tome. Možete to da gledate iz ugla da smo imali povrede igrača na određenim pozicijama i da bi trebalo da ih popunimo nekim drugim igračima, za slučaj da neko ne bude mogao da se vrati u plej-ofu. A postoji i opcija da ne pretpostavljate protiv koga ćete igrati u plej-ofu, jer svaki tim zahtijeva drugačiju pripremu. Nekada vam je potrebno više igrača na lopti, nekada više 'tijela', uz trenutnu situaciju sa povredama naših krila...", kazao je on, a prenio Denver post.

Zna se na koga misli Adelman

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Između ovih redova krije se Adelmanova poruka o krilnom centru Eronu Gordonu, koji će već drugi put ove sezone biti duže vremena odsutan zbog povrede mišića zadnje lože desne noge. Gordonove slične povrede postale su učestale u posljednje dvije godine, pa je njegov problem sa zadnjom ložom lijeve noge drastično uticao na ishod plej-of serije protiv Oklahome prošle sezone, jer nije mogao da igra u "majstorici", a Denver je doživio poraz.

Baš zbog toga bi "potpis" Spensera Džounsa bio rkešenje i na duže staze, jer pokriva Gordonovu poziciju i kada njegov "dvosmkerni" ugovor postane dugoročni, steći će pravo da igra u plej-ofu. Podrazumokeva se da razliku u kvalitetu njih dvojice i u ukupnom doprinosu ne bi trebalo ni isticati.

Izvor "Denver Posta" otkrio je da Denver ne planira da radi "reaktivno" i da popunjava rupe u rosteru nastale povredama. Ideja je da Nagetsi svakako dovedu najboljeg igrača koji im bude dostupan, bez obzira na poziciju, iako bi prioritetno to mogao da bude neki igrač koji zna da igra sa loptom. Dosadašnja praksa je pokazala da u ovoj fazi sezone ne dobijaju otkaze igrači koji prave razliku u plej-ofu.

"Uostalom, igrači koji dobiju otkaz usred sezone i potpišu za nove timove obično ne pružaju veliki doprinos u plej-ofu. Poslkednji Denverov primker je Redži Džekson, koji nije bio u rotaciji tokom napada na titulu u plej-ofu 2023. Postoji razmišljanje da bi timovi u tim situacijama prosto trebalo da dovedu najboljeg mogućeg igrača, da bi što je moguće više povećali šanse da angažuju nekoga bi mogao da igra", piše portal iz Kolorada.

Zbog svega navedenog, dkeluje da bi Nagetsi prije svega voljeli da dovedu nekoga ko bi pomogao u igri sa loptom, u čemu Gordon i te kako pomaže jer nekad sa pozicije "četiri" razigrava saigrače i inicira napade.

Već mjesecima trpi i odbrana

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Isto tako, i odbrana je tema razgovora u Denveru, posebno zato što Nagetsi od početka novembra nisu imali na okupu sve najbolje defanzivne igrače. Čim se vratio Kristijan Braun, Pejton Votson se teško povrijedio i sjeo kraj takođe "nedostupnog" Gordona.

Uz sve navedeno, koji god pristup da odaberu, Nagetsi će morati da dovedu nekoga, jer bi sve suprotno bilo neodgovorno u trenutku u kojem ekipu iz nedjelje u nedjelju lome povrede, zaključuje američki novinar Benet Duranto.

"Zaista vjerujem Džonu Valasu i Benu Tenzeru (vodećim operativcima Denvera)", rekao je trener Dejvid Adelman.

"Donose mi mnogo informacija, a ja im dajem svoje mišljenje. I mislim da kada se svi saglasimo i kada budemo željeli da dovedemo nekoga, to će biti razumna odluka. I reći ću još ovo - ko god da bude u pitanju i ako se to dogodi, sve može da ode u milion pravaca, jer će protivnik uvijek pokušavati da napadne vaše slabosti. Nije isto igrati protiv Oklahome i protiv Minesote. I jedni i drugi zahtijevaju nešto novo, što ćete željeti da imate u tim trenucima. Zato će biti veoma interesantno svim timovima na Zapadu, jer svi znaju da je ta konferencija 'duboka' i opasna. Samo se nadam da ćemo biti dovoljno zdravi da bismo mogli da shvatimo ko smo to dođavola mi zapravo", kazao je Adelman.

Denver je trenutno na trećem mjestu tabele Zapadne konferencije, sa skorom 34-19.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!