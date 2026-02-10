"Izvinite, ja se ne sjećam": Ovakvog Jokića skoro nismo vidjeli poslije poraza

Nikola Jokić umoran i neraspoložen na konferenciji za medije nakon poraza Denvera za koji je vjerovatno najodgovorniji.

Izvor: DNVR Sports/X/Printscreen

Nikola Jokić upisao je prethodne noći još jedan tripl-dabl u NBA ligi, međutim to na kraju nije bilo dovoljno da Nagetsi dođu do pobjede. Klivlend je u "Bol areni" trijumfovao 119:117, a jedan od krivaca za poraz je upravo Jokić koji je prvo izgubio loptu na tridesetak sekundi do kraja, da bi potom i promašio šut za pobjedu.

"Samo sam izgubio loptu i otišla je tamo kod njih... Htio sam da šutiram i okrenula se, tako da je to moja greška, nisam htio da dodam loptu. Probao sam da šutiram, ne znam da li sam fauliran, vjerovatno jesam, ali svakako nije dosuđen faul. Ne mislim da ima veliki uticaj to što toliko odmaram više nego inače, ne smeta mi, ne razmišljam o tome, kada sam na parketu - igram i to je to", rekao je Nikola Jokić na konferenciji za medije na kojoj ni sam nije imao potrebnu energiju da odgovara na sva pitanja.

Nikola Jokić izjava posle poraza Denvera Izvor: YouTube/DNVR Sports

Očigledno je Jokić bio veoma umoran poslije ove utakmice i dugo ga nismo vidjeli ovakvog, ali dovoljno je bio svjestan da prizna svoje greške: "Mislim da sam imao tri loša pasa, uz to na kraju, mislim da sam imao otvoren šut i kasnili sam sve vrijeme po sekund. Očigledno sam najviše kasnio ja, pošto sam najviše lopti izgubio. Nisam na vrijeme anticipirao ko će biti otvoren i to je to", dodao je srpski as.

Pokušali su novinari da ga vrate na završna dva-tri minuta, da prođu s njim sve što se dogodilo, ali Jokić dok je to "vrtio" po glavi nije imao čistu sliku: "Izvinite, ne sjećam se šta se desilo", poručio je Jokić i uhvatio se za glavu.

Treba li Denver da brine?

Iako je Jokić uvijek prvi kada treba da se "digne panika", ovoga puta nije dramio iako je njegova ekipa izgubila četiri od pet posljednjih utakmica. Objasnio je Jokić da je to došlo u duelima s najboljim ekipama u NBA, ali da mu nije svejedno zbog silnih poraza kod kuće - to ne poriče.

"Ne znam šta se dešava u Denveru... Izgubili smo nekoliko utakmica koje su bile tijesne, neću da kažem da nemamo energiju, igrali smo dobro i večeras, samo nismo mogli da dobijemo. Stvarno ne znam šta je odgovor", rekao je Jokić.

Po njegovoj ocjeni svi su svjesni i problema u odbrani, ali da ljudi moraju da uzmu u obzir i brojne povrede koje su imali.

NBA rezultati 10. februar