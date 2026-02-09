logo
Koliko tripl-dablova fali Nikoli Jokiću za rekord?

Koliko tripl-dablova fali Nikoli Jokiću za rekord?

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Nikola Jokić vrlo je blizu apsolutnog NBA rekorda po broju tripl-dablova i mogao bi da ga obori već ove sezone.

Koliko tripl-dablova fali Nikoli Jokiću za rekord

Nikola Jokić igra nevjerovatnu sezonu u NBA ligi i u pobedi Denvera nad Čikagom (132:120) ostvario je još jedan tripl-dabl, sa učinkom od 22 poena, 17 asistencija i 14 skokova. Upravo na tom meču Jokić je uspio da prestigne legendarnog Oskara Robertsona, odnosno popeo se na drugo mjesto vječne liste kada su tripl-dablovi u pitanju.

U ovom trenutku Nikola Jokić ima 182 utakmice u kojima je imao dvocifren učinak u tri statističke kategorije, a nedostaje mu zaista vrlo malo kako bi bio apsolutni rekorder NBA lige.

Prvi na listi je Rasel Vestbruk, nekadašnji Jokićev saigrač, koji je tokom svoje karijere zabilježio 207 tripl-dablova. Najveći dio ostvario je u dresu Oklahome, kada je bio i MVP, dok je posljednjih godina "usporio" kako je padala i njegova forma, samim tim i učinak na terenu.

To znači da Jokiću nedostaje još 26 "brutalnih" partija sa tripl-dablom da bi došao do Vestbrukovog rekorda, što i dalje nije nemoguće da uradi ove sezone.

Izvor: Profimedia/Pamela Smith/Getty images

Ako ne bude povrijeđen, Jokić će odigrati još 29 utakmica za Denver u regularnom dijelu sezone, posle čega počinje plej-of koji se takođe računa. U njemu, moguće je da Jokić odigra maksimalno još najviše 28 utakmica, pod uslovom kako se Denver bude ipak snašao u doigravanju.

Znamo da njemu ove brojke nisu prioritet, ali podsjetimo da ove sezone ima već 18 tripl-dablova, dok je prošle sezone imao čak 34, s tim da nije propustio mjesec dana košarke zbog povrede.

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

