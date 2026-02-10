logo
Lakira nokte i prijeti Nikoli Jokiću: Došao da pojača šampionski tim, a njegov izgled je sve šokirao

Lakira nokte i prijeti Nikoli Jokiću: Došao da pojača šampionski tim, a njegov izgled je sve šokirao

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Džared Mekejn je neočekivano završio u Oklahoma Siti Tanderima i od njega se dosta očekuje.

Džared Mekejn lakira nokte Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia/The Daniel Bell©/X/Printscreen

Džared Mekejn pojačao je šampiona NBA lige, Oklahoma Siti Tandere i biće Šeju Gildžesu-Aleksanderu i ekipi od velike pomoći u nastavku sezone i pokušaju odbrane titule. Dvadesetjednogodišnji bek je bio šokiran trejdom iz Filadelfije u Oklahomu i definitivno će biti velika opasnost za Nikolu JokićaDenver Nagetse na Zapadu.

Osim što mu se predviđa blistava karijera, postoji jedan detalj koji je jako zanimljiv javnosti. Mekejn i te kako vodi računa o svom imidžu, a zaštitni znak su mu nalakirani nokti. Priznao je da nije očekivao da ove zime mijenja klub, ali je motivisan da se nametne u redovima šampiona.

"Nimalo. Nisam imao nikakav predosjećaj Iskreno, nisam mislio da će se to dogoditi. Nije bilo nikakvih naznaka da će se to desiti", iznio je američki bek prve impresije i dodao da mu nije bilo lako:

"Dozvoljavam sebi da osjetim sve emocije. To je prirodno. Definitivno još uvijek prolazim kroz to i pokušavam da se nosim sa tim", rekao je mladi igrač koji je Filadelfiju smatrao svojom porodicom.

Ko je Džared Mekejn?

Rođen je 2004. godine u Sakramentu, igrao koledž je košarku za Djuk Blu Devilse prije nego što su ga Filadelfija 76ersi izabrali kao 16. pik u prvoj rundi NBA drafta 2024. godine. Na koledžu je prosječno bilježio 14,3 poena i pet skokova po utakmici.

Mekejn je debitovao u NBA ligi u oktobru 2024. godine, a već u novembru je pokazao o kakvom igraču se radi kada je postigao rekord karijere od 34 poena i 10 asistencija u porazu od Klivlend Kavalirsa. Proglašen je za novajliju mjeseca Istočne konferencije za oktobar i novembar nakon što je predvodio sve NBA novajlije sa 16 poena po utakmici tokom 18 nastupa, postavši prvi igrač 76ersa koji je dobio tu čast još od Bena Simonsa 2018. godine. Nažalost, uslijedio je veliki peh, povrijedio je koljeno i morao je van terena do kraja sezone.

Pokušavao je da se vrati u staru formu, ali je neočekivano trejdovan u Oklahomu u zamjenu za pika prve runde 2026. i tri pika druge runde.

Voli da lakira nokte

Mekejn je počeo da lakira nokte tokom perioda kada je igrao za Univerzitet Djuk kako bi se riješio navike da ih grize, ali kada je dobro igrao, sve je preraslo u tradiciju koja mu donosi sreću.

Čini se da se njegov stil igre jako dopada navijačima Oklahome jer su ga srdačno pozdravili na debiju protiv Hjustona gdje je zabilježio pet poena. Sam Mekejn je poslije trejda istakao da se sjajno osjeća u novoj porodici i spreman je za dokazivanje.

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Oklahoma

