"Svi kažu Jokić je talentovan, a on voli da se krlja": Ivica Zubac bez dlake na jeziku o najboljem igraču planete

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac slikovito je opisao duele sa Nikolom Jokićem, ali ništa mu ne oduzima od njegove genijalnosti.

Ivica Zubac o Nikoli Jokiću Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia/X&O's CHAT/Youtube/Printscreen

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac govorio je o rivalstvu sa Nikolom Jokićem. Doskorašnji centar Los Anđeles Klipersa podsjetio se prošlogodišnje plej-of serije protiv Denver Nagetsa i slikovito objasnio kako izgleda voditi bitke pod košem sa trostrukim MVP-jem NBA lige.

Nije propustio priliku da Srbinu dodijeli titulu trenutno najboljeg igrača planete. Kako kaže, nisu u pitanju samo brojke, uticaj koji Jokić ima na igru je nevjerovatan. Novi član Indijane upitan je ko je najteži igrač za čuvanje, odgovor je bio očekivan.

"Vjerovatno znaš. Mislim da svakog centra koga pitaš u NBA, biće Jokić", rekao je Zubac u podkastu "X&O's CHAT".

Je l' on najbolji igrač na svijetu?

"Sigurno. Ne samo brojke, način na koji manipuliše igru, svaku utakmicu, malo ko može to da radi. Znam Hardena, on isto zna da manipuliše igru. Imaš samo par tih igrača, ali on je broj 1 u tome", kaže sjajni centar i dodaje:

"Imam osjećaj da je Denveru bitno cijelu utakmicu da su tu negdje, a kad dođu u četvrtu četvrtinu, Nikola će izmanipulisati igru, postaviti odbranu, kakve oni napade prave, on će to nekako izmanipulisati. Ostatak ekipe zna da igra oko njega, zna šta on želi. To je to, sigurno da je najbolji".

"Jokić mi je rekao: 'Zubac i ja kad se sretnemo, to puca sve'"

Domaćin Edin Avdić otkrio je da mu je Nikola već pričao o žestokim duelima sa Zubcem.

"Svi ljudi misle, kako on igra? Misle talentovan, Jokić je jak kao zemlja, voli se krljati, voli se udarati. Svaki put kad igramo, bude krljanja. Prošle godine sedam utakmica, ja ne znam kako je on poslije protiv Oklahome igrao", kaže Zubac.

Ko ga grebe?

"Da ti pokažem rame sad poslije Jute kako su me izgrebali. Ima dosta igrača koji ne režu nokte u NBA, meni to nikako ne ulazi u glavu. Vidiš likove, 30 godina, igrači NBA, ovoliki nokti. Ne može da ne postoji neko pravilo. Jednom mi se zatvorilo oko, sedam dana nisam mogao da otvorim oko. Ko zna šta on ima ispod tih noktiju, treba da postoje kazne", ispričao je Zubac.

Tagovi

Ivica Zubac Nikola Jokić košarka NBA liga

