Šamar, pa bježanija: Petorica ga čuvala da ne prebije jednog od najjačih u NBA

Šamar, pa bježanija: Petorica ga čuvala da ne prebije jednog od najjačih u NBA

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pogledajte tuču sa utakmice Šarlota i Detroita poslije čega su isključena četvorica igrača.

Tuča na utakmici Šarlot - Detroit Izvor: Twitter/LogionNoops/Screenshot

Prethodnu noć u NBA ligi obilježio je tripl-dabl Nikole Jokića i poraz njegovog Denvera, ali i ozbiljna tuča koju smo vidjeli na meču Šarlota i Detroita (104:110). Sve se dogodilo u trećoj dionici kada su isključena četvorica igrača, dok je poslije toga u posljednjoj četvrtini u svlačionicu morao i trener domaćina Čarls Li, što samo govori koliko su svi bili nervozni.

O čemu se radi? Poslije jednog duela ispod koša, Musa Dijabate i Džejlen Djuren su se gurali glavama, poslije čega je Djuren ošamario igrača Šarlota i počeo je da se izmiče.

Tuča na Šarlot - Detroit
Izvor: Youtube / House of Highlights

Bježao je dok su Dijabatea držala i petorica, pokušavajući da spriječe veći incident, da bi se potom i ostali umiješali u tuču. Glavni je bio Majls Bridžis koji je prvo odgurnuo Djurena, pa ga udario, da bi se potom s klupe umiješao i Ajzeja Stjuart koji se zaletio na Bridžisa i udario ga pesnicom.


Tako smo vidjeli zaista nevjerovatne scene, prije svega da jedan od najjačih igrača u NBA ligi - Džejlen Djuren koji će debitovati na ovogodišnjem Ol-staru - bježi od Dijabatea nakon što ga je prvo ošamario, svjestan da ga čeka kazna.

Na kraju je nije izbjegao, pošto su sva četvorica istjerana s utakmice i NBA liga će tek sprovesti istragu.

NBA rezultati 10. februar

  • Šarlot - Detroit 104:110
  • Bruklin - Čikago 123:115
  • Majami - Juta 111:115
  • Orlando - Milvoki 118:99
  • Minesota - Atlanta 138:116
  • Nju Orleans - Sakramento 120:94
  • Denver - Klivlend 117:119
  • Golden Stejt - Memfis 114:113
  • LA Lejkers - Oklahoma 110:119
  • Portland - Filadelfija 135:118

