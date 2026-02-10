"Djeca ga čekala, a on kao pored turskog groblja": Nikoli Jokiću žestoko zamjerila srpska dijaspora

Srpski košarkaš Nikola Jokić razočarao je srpsku dijasporu u Čikagu zbog toga što navodno nije imao vremena za djecu.

Nikola Jokić razočarao je srpsku dijasporu poslije meča Denvera u Čikagu. Bio je to susret na kome je Jokić zbog novog tripl-dabla ušao u istoriju NBA lige, međutim kako piše "Serbian Times" - koliko god da je pokazao veličinu na terenu, toliko je s druge strane van njega ostavio loš utisak.

O čemu se radi? Prema pisanju ovog portala iz Čikaga, oko pedesetak djevojčica i dječaka, odnosno mladih žena i mladića iz folklorne grupe "Tromeđa" pri crkvi Svetog Đorđa, koji su iz Indijane došli da pozdrave Jokića i da pred njim zaigraju kolo, razočaralo se jer Jokić nije imao vremena da se fotografiše s njima - ili makar da kaže koju riječ i zahvali im se na trudu za ono što su prikazali na parketu "Junajted centra".

"Ništa. Prošao je pored njih, kako naš narod kaže - kao pored turskog groblja. Uz kratko mahanje rukom, bez pogleda, onako kako razigrava saigrače, što su najveći optimisti protumačili kao pozdrav...", navodi se u tekstu ovog portala.

"A oni su čekali, svi sređeni, lijepo pripremljeni, u narodnim nošnjama koje su danima unaprijed posebno za ovu priliku pažljivo spremali, prali i krpili. I na kraju su se vratili kući tužni, uskraćeni za uspomenu koju bi čuvali cijelog života - susret sa briljantnim košarkašem, svojim zemljakom, koga obožavaju i za koga navijaju svim srcem. Srećom, već su bili dovoljno odrasli, pa nisu baš plakali i ronili suze, što se prošle godine, na istom mjestu i istim povodom, ipak dogodilo...", dodaje autor teksta i poručuje da je tada više od 300 srpske djece čekalo Jokića i to sat vremena - uzalud.

"Djeca čekala Jokića, dočekala Vučevića"

Kako se ističe, Jokić tada nije imao vremena za njih, tako da je umjesto njega Nikola Vučević - Crnogorac koji je tada igrao za Čikago - i koji je pokazao da je veliki čovjek.

"Izašao je iz svlačionice i srdačno se fotografisao s djecom, bacio im 'pet', razgovarao s njima i njihovim roditeljima... Tako to rade veliki. A Jokić je, nažalost, izgleda zaboravio da se veličina ne gradi samo na sportskom terenu, već i van njega. Djecu od prošle godine, kao i ovogodišnje folkloraše, još više boli to što su vidjeli kako Jokić u Denveru provodi vrijeme s nekom drugom djecom, fotografiše se s njima, pokazuje im košarkaške trikove i poteze. Neko će reći - po zadatku", dodaje autor teksta.

"Uzalud ga čekali"

"Sinoć, poslije utakmice, nisu razočarani bili samo djeca, mladići i djevojke iz folklorne grupe 'Tromeđa', već i najmanje hiljadu Jokićevih navijača, od kojih su mnogi prvi put kupili skupu NBA kartu, kao i ništa jeftinije dresove s njegovim imenom, samo da bi ga vidjeli i bodrili. Dobar dio njih je, po završetku utakmice, naoružan srpskim zastavama i kapama, formirao špalir na izlazu iz hale, skandirao njegovo ime, uzvikivao 'MVP, MVP!', ali je Nikola, prolazeći, samo ravnodušno mahnuo rukom i otišao na tuširanje, ostavivši ih bez riječi i - izvinite na izrazu - popišanih", dalje konstatuje autor teksta sa "Serbian Times" i dodaje da nije uvijek bilo tako.

"Jokić nekad nije bio ovakav"

"Sjećam se prvih godina po mom dolasku u Čikago... Nikola bi poslije utakmice ljubazno prilazio tribinama s našim navijačima, strpljivo se fotografisao, čak uzimao njihove telefone i pravio selfije. Šta se u međuvremenu desilo, samo on zna", reagovao je autor teksta i poručio da će djeca sigurno ostati uz Jokića.

"I da se razumijemo - ti ljudi, folkloraši i djeca, sada sigurno neće prestati da navijaju za Jokića, da se raduju svakoj pobjedi i MVP tituli, da se nerviraju zbog poraza i ako, ne daj Bože, još jedna šampionska titula izmakne. Ma, nema šanse. Nastaviće da ga podržavaju, ubijeđen sam, i da se nadaju da će naučiti lekciju - da velike pobjede velikim igračima donose mali ljudi koji ih bodre i šalju im energiju, ne očekujući ništa zauzvrat osim malo pažnje."

"Barem jednom godišnje, kada Jokić svrati u grad u kome sigurno ima najviše navijača na ovom kontinentu. Kada to shvati, ili se sjeti čovjeka koji je nekada bio, tada ćemo ga se i mi sjećati i slaviti. Ne samo kao najboljeg košarkaša na svijetu, već i kao velikog čovjeka", zaključuje se.

Zašto se Jokić ne fotografiše?

Vrlo rijetko vidimo da Nikola Jokić izađe u susret navijačima, čak i djeci, kada mu traže fotografiju, a još prije nekoliko godina je ispričao da ga to ne zanima.

"To je neka cijena uspjeha i slave. Posljednje dvije-tri godine, na neki način, izbjegavam. Čak sam u nekim situacijama i drzak. Ali, kako da ti kažem, opet... Moj život je. Ja bih htio da živim, ne bih htio da izađem napolje i da se pola sata slikam ili bilo šta slično radim. Opet, kada vidim neko dijete, kad mogu da učinim, učinim. Ja kažem 'Oćeš da se slikaš?' Ali da čekaš da se ja sa svima islikam, a ti da stojiš pored mene, da vidiš kako je to?' Ne bih htio da ispadne da sam arogantan. Poštujem ja sve te ljude, ali poštujem i sebe", rekao je Nikola Jokić u jednom ranijem intervjuu.