Nikola Jokić nema naviku da se fotografiše s navijačima, niti da im daje autograme, pa popusta nema ni kod dece. Čak ni kod srpske dece koja dođu na meč zbog njega, ali ga treba razumeti jer je to pravilo od koga ne odstupa.

Izvor: Joel Lerner / Xinhua News / Profimedia

Nikola Jokić nije tipičan košarkaš i to odavno znamo. Jokić je mimo svih očekivanja postao prva zvijezda NBA lige, izgleda skroz drugačije nego što smo navikli od ostalih superstarova, dok su tu i drugačije navike. Za početak Jokić ne voli provod, klubove, ne zanimaju ga skandali i društvene mreže, ali ni da "udovoljava" navijačima.

I tu Jokić ne pravi izuzetak, čak ni kada su u pitanju djeca, pa ga je zbog toga kritikovala srpska dijaspora iz Čikaga. Nakon meča koji je Jokić odigrao u "najvećem srpskom gradu u Americi", košarkaš Denvera ipak nije imao vremena da se druži sa srpskom djecom, kao ni sa članovima folklornom društva koje je gostovalo iz Indijane, tako da su zbog toga na njegov račun plasirane vrlo teške riječi.

Vidi opis "Izbjegavam, čak sam i drzak": Nikolu Jokića napadaju zbog ove navike, a ne popušta ni srpskoj djeci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jayden Mack / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Joel Lerner / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Prošao je pored njih, kako naš narod kaže - kao pored turskog groblja. Uz kratko mahanje rukom, bez pogleda, onako kako razigrava saigrače, što su najveći optimisti protumačili kao pozdrav...", rečeno je između ostalog u tekstu "Serbian Timesa", dok su mnogi zaboravili da je Jokić prosto takav i ne voli da daje autograme, da se fotografiše...

Zašto Jokić odbija selfije i autograme?

Izvor: Privatna arhiva

Kada je neko trostruki MVP i naslovno lice NBA lige, od njega se po prirodi očekuje da uvijek bude nasmijan i svima izađe u susret, ali Jokić je davno presjekao da to neće raditi. I tu nema odstupanja.

"To je neka cijena uspjeha i slave. Posljednje dvije-tri godine, na neki način, izbjegavam. Čak sam u nekim situacijama i drzak. Ali, kako da ti kažem, opet... Moj život je. Ja bih htio da živim, ne bih htio da izađem napolje i da se pola sata slikam ili bilo šta slično radim. Opet, kada vidim neko dijete, kad mogu da učinim, učinim. Ja kažem 'Oćeš da se slikaš?' Ali da čekaš da se ja sa svima islikam, a ti da stojiš pored mene, da vidiš kako je to?'", rekao je Nikola Jokić prije nekoliko godina u intervjuu za Arena Sport.

"Ne bih htio da ispadne da sam arogantan. Poštujem ja sve te ljude, ali poštujem i sebe", dodao je Jokić objašnjenje svog stava o autogramima i fotografisanju.

Najlakše mu bude u Somboru

Vidi opis "Izbjegavam, čak sam i drzak": Nikolu Jokića napadaju zbog ove navike, a ne popušta ni srpskoj djeci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Htio bih da imam neki normalan život. Na primjer, to je u Somboru. Mislim da sam se u Somboru sa svima islikao i sad kad odem tamo prve nedjelje je malo euforija, ali onda bude 'Evo ga ovaj'", pojasnio je Nikola Jokić koji svako leto provodi u svom rodnom gradu gdje se druži s prijateljima i vodi generalno porodičan život.

"Ono što Nikola voli to su obične stvari. Napravićemo porodične kuće za trojicu sinova, svako ima po auto, uredićemo hipodrom za konje da može tu svoju ljubav da zadovolji. Šta ćeš više? Nije da prije nismo imali i vikendicu i konje i slične stvari, šta sad treba više od ovoga? Treba možda da ode u Beograd na splavove i šta će on tako, da bude neka faca?", objasnio je Branislav Jokić.

Vidi opis "Izbjegavam, čak sam i drzak": Nikolu Jokića napadaju zbog ove navike, a ne popušta ni srpskoj djeci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 17 / 17

Po riječima Nikolinog oca, najboljeg košarkaša na planeti ne zanima da bude na popularnim mjestima okružen ljudima koji su tu samo zato što je uspješan. Mnogo mu je bolje u Somboru, rodnom gradu. "Njega ne interesuju splavovi, ima i ovdje muziku i omiljenu kafanu gdje odlazi petkom i subotom sa svojim prijateljima iz djetinjstva. Ne sjedi on sa novopečenim prijateljima, teško on prima nove ljude oko sebe, moraju biti iz svijeta košarke ili konja, treće nešto baš jako teško", rekao je Branislav Jokić prije nekoliko godina.

Zašto Jokić nema društvene mreže?

Pamtimo dobro da je Nikola Jokić nekada preko Fejsbuka zvao ljude da s njim igraju basket, kratko je imao i Instagram, dok je po odlasku u NBA ligu odlučio da se potpuno povuče iz tog svijeta. Više puta je rekao da ga to ne zanima, da se tamo vode "lažni" životi i da nema vremena za to, dok istovremeno gubi ogroman novac zbog toga.

Poznati magazin "Forbes" je koristio AI alate i izračunao da Srbin ostaje bez sume između šest i deset miliona dolara godišnje. Njegov anoniman status na internetu naravno utiče na ostale reklamne aktivnosti, manje je atraktivan sponzorima, slabije ide prodaja dresova globalno, međutim to ga uopšte ne zanima i smatra da zarađuje već dovoljno novca da bi sebi mogao da omogući ovaj "luksuz".

Nikola Jokić će sljedećeg leta imati šansu da potpiše istorijsko produženje ugovora se Denverom, u pitanju je četvorogodišnji ugovor vrijedan 293 miliona dolara. Van terena, Jokić sarađuje sa kompanijama kao što su kineski proizvođač sportske obuće 361 Degrees, jedna kladionica i prodavac sportskih suvenira USA Sports Marketing.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:10 Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)