Evo kad se Karlik Džouns vraća na teren

Karlik Džouns i dalje se oporavlja od povrede i uskoro će da se vrati na teren i da zaigra ponovo u dresu Partizana.

Karlik Džouns doživio je povredu na meču protiv FMP-a 20. oktobra i od tada je van terena. Navijači Partizana jedva čekaju da ga vide ponovo na parketu. Dobra vijest je da je pred meč sa Real Madridom bio sa saigračima i normalno trenirao. Trener Đoan Penjaroja je potvrdio da sigurno neće igrati protiv španskog kluba, ali kada će?

Kada se završio trening pitali smo to direktno sjajnog plejmejkera koji nije skidao osmijeh sa lica zbog povratka na parket i treninga sa saigračima.

Karlik Džons na Kupu Radivoja Koraća

"Lijepo je vratiti se na treninge. Vraćam se poslije Kupa", kratko je odgovorio Džouns i potvrdio lijepe vijesti.

Protiv koga bi Karlik mogao da zaigra?

Pogledajte 00:23 Karlik Džouns trenira posle povrede Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Prije povrede Džouns je odigrao pet mečeva u Evroligi ove sezone i ima prosjek od 11,4 poena, 5,2 asistencije i 2,6 skokova po meču. Ako se zaista vrati poslije Kupa Radivoja Koraća koji počinje 18. februara u Nišu onda bi mogao da se vrati na evroligaški meč.

Partizan 25. februara gostuje Fenerbahčeu u Istanbulu i to će biti prvi meč poslije Kupa. Ukoliko tu ne bude igrao, naredna utakmica je protiv Dubaija kod kuće u elitnom takmičenju 5. marta.

Pogledajte 00:16 Vanja Marinković sa štakama na treningu Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

