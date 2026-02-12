logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evo kad se Karlik Džouns vraća na teren

Evo kad se Karlik Džouns vraća na teren

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Karlik Džouns i dalje se oporavlja od povrede i uskoro će da se vrati na teren i da zaigra ponovo u dresu Partizana.

kad se karlik dzouns vraca na teren u partizanu Izvor: MN PRESS

Karlik Džouns doživio je povredu na meču protiv FMP-a 20. oktobra i od tada je van terena. Navijači Partizana jedva čekaju da ga vide ponovo na parketu. Dobra vijest je da je pred meč sa Real Madridom bio sa saigračima i normalno trenirao. Trener Đoan Penjaroja je potvrdio da sigurno neće igrati protiv španskog kluba, ali kada će?

Kada se završio trening pitali smo to direktno sjajnog plejmejkera koji nije skidao osmijeh sa lica zbog povratka na parket i treninga sa saigračima.

"Lijepo je vratiti se na treninge. Vraćam se poslije Kupa", kratko je odgovorio Džouns i potvrdio lijepe vijesti.

Protiv koga bi Karlik mogao da zaigra?

Pogledajte

00:23
Karlik Džouns trenira posle povrede
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Prije povrede Džouns je odigrao pet mečeva u Evroligi ove sezone i ima prosjek od 11,4 poena, 5,2 asistencije i 2,6 skokova po meču. Ako se zaista vrati poslije Kupa Radivoja Koraća koji počinje 18. februara u Nišu onda bi mogao da se vrati na evroligaški meč.

Partizan 25. februara gostuje Fenerbahčeu u Istanbulu i to će biti prvi meč poslije Kupa. Ukoliko tu ne bude igrao, naredna utakmica je protiv Dubaija kod kuće u elitnom takmičenju 5. marta.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:16
Vanja Marinković sa štakama na treningu Partizana
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlik Džouns KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC