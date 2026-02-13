logo
FMP doveo pojačanje pred Kup Srbije: Igraće već protiv Partizana

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Marko Radovanović se vratio u FMP i biće veliko pojačanje za tim iz Železnika u završnici sezone.

Marko Radovanović se vratio u FMP Izvor: MN PRESS

FMP se pojačao pred Kup Srbije. Stiglo je pojačanje u reketu za završnicu sezone - vratio se Marko Radovanović (29). Klub je potvrdio da se u Železnik po treći put vratio košarkaš koji može da igra na poziciji krilnog centra i centra.

"Radovanović je u Železniku počeo profesionalnu karijeru i sa nepunih 18 godina je debitovao za seniorski tim. Profilisao se kao pouzdani šuter sa pozicije četiri, što je moderna košarka i tražila. Prešao je u Cedevita Olimpiju gdje je igrao u ABA ligi i Evrokupu. Nažalost, teška povreda je okončala njegovu sezonu 2022/23, pa je naredne sezone otišao u Krku. Tekuću sezonu započeo je u ekipi Slovana iz Bratislave", navodi se u saopštenju kluba.

Radovanović ima dvije medalje i sa reprezentacijom Srbije. Na Evropskom prvenstvu za kadete je 2012. godine osvojio bronzu, pa dvije godine kasnije srebro na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Turskoj. U Slovanu je imao prosjek od 7,5 poena, 5,4 skoka i dvije asistencije po meču.

Ostaje da se vidi da li će igrati 15. februara protiv Mege u Železniku u meču ABA lige ili će debitovati po treći put na meču protiv Partizana u Kupu Koraća 19. februara.

