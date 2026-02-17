logo
"Problem je što sam mislio da sam Kobi Brajant": Poslije velikog NBA drafta čuli smo urnebesnu ispovijest

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Evan Tarner sada shvata gdje je pogriješio...

Evan Tarner mislio sam da sam Kobi Brajant Izvor: Mike Lawrie / Getty images / Profimedia

Posle mnogo muke i trvenja sa trenerom Stivom Kerom Džonatan Kuminga je napustio Golden Stejt. U trejdu je poslat u u Atlantu u zamjenu za Kristapsa Porzingisa. Sada je novinar Entoni Slejter objasnio da je problem bio u tome što je Stiv Ker u Kumingi vidio igrača poput Šona Meriona ili Erona Gordona, ali je Kongoanac htio da bude prva zvijezda ekipe.

"Tokom razvoja Kumingine karijere on je smatrao da je dovoljno pokazao da bi dobio više povjerenja i više lopte u rukama. Ništa od toga se nije desilo i on je shvatio da ga Stiv Ker i Majk Danlivi samo gledaju kao nekoga ko brzo trči i visoko skače, a ne kao lidera", napisao je Entoni Slejter. 

Najzanimljiviji osvrt na to imao je Evan Tarner. Nekadašnji košarkaš iz Čikaga igrao je za Filadelfiju, Indijanu, Boston, Portland i Atlantu, a u najboljoj sezoni karijere imao je 17,4 poena po meču. 

"Sjećam se da mi je trener jednom rekao da me vidi kao "Ričarda Džefersona" i tada sam shvatio kako se nekada osjećao Latrel Sprivel. Ja bih mijenjao karijeru za onu koju je imao Ričard Džeferson, tu nema sumnje. Samo što sam tada mislio da sam Kobi Brajant", rekao je Tarner vrlo iskreno. 

