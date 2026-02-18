Dončićev saigrač priveden na aerodromu!

Košarkaš Lejkersa Deandre Ejton priveden je na kratko na aerodromu na Bahamima, a advokati su objasnili da je sve to nesporazum.

Izvor: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Centar Los Anđeles Lejkersa Deandre Ejton iskoristio je Ol-star pauzu da ode na Bahame, u svoju domovinu. U povratku je priveden na aerodromu zbog sumnje da sa sobom nosi male količine marihuane. Zbog svega toga hitno se oglasio njegov advokat Devard Frensis.

"Istražitelji su primetili malu dozu marihuane koja nije bila u Deandreovoj torbi. Ali, sproveli su detaljnu istragu i brzo su ga pustili", rekao je Frensis za agenciju "Rojters".

Navodno je sve ovo bio nesporazum koji nema veze sa saigračem Luke Dončića. Što se marihuane tiče, ona više nije zabranjena za korišćenje u NBA ligi, ali jeste zabranjena na Bahamima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!