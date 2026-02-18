logo
Tuga u Denveru: Preminuo legendarni Dag Mo

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Ostavio je neizbrisiv trag u Denveru.

Preminuo bivši trener Denvera Dag Mo Izvor: BRIAN BAHR / Getty images / Profimedia

Legendarni trener Dag Mo koji je deceniju sa klupe predvodio Denver Nagetse preminuo je u 87. godini. Do skoro je bio trener sa najviše pobjeda u istoriji ove franšize, ali je 2024. godine nadmašen. Najboljeg srpskog košarkaša i lidera Denvera Nikolu Jokića poredili su upravo sa ovim sjajnim trenerom, pre svega zbog pristupa košarci, ali i zbog harizme kojom plijeni.

Njegova istorija sa Denverom je počela 1974. godine kada je bio asistent u stručnom štabu, da bi potom prešao u San Antonio Sparse u periodu od 1976. do 1980. Uslijedio je povratak u Denver koji je predvodio kao glavni trener od 1980. do 1990. Nije mogao bez Nagetsa, pa se vraćao još jednom kada je bio u ulozi asistenta od 2003. do 2008.

U "Bol areni" je baner sa brojkom od 423, što je broj pobjeda koji je ostvario sa Denverom. Uspjeli su devet puta pod njegovim vođstvom da stignu do plej-ofa, a davne 1985. su bili u finalu Zapada.

Jokića porede sa Dagom Moom

U posljednje vrijeme je rijetko viđan na utakmicama Denvera, a bio je jedan od najvoljenijih ličnosti ikada među navijačima. Imao je sličan odnos prema košarci kao Nikola, volio je da se zabavlja, animira saigrače i novinare... O Jokiću nije mnogo govorio, ali je bio impresioniran što u timu imaju igrača poput njega.

"On je savršen. Čini se da postaje sve bolji i bolji. Osim njegove visine i njegove sposobnosti za šutiranje i svih drugih stvari, on ima nevjerovatnu svijest o terenu i to nadmašuje sve", rekao je jednom prilikom Mo.

Govorilo se o Dagu kao košarkaškom geniju koji je postavio temelj novog Denvera, a posebno je insistirao na brzom protoku lopte i lepršavoj igri, pa stoga mnogi vole da kažu da Jokić nastavlja njegovu misiju.

