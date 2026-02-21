logo
Šamar za Real Madrid u Pamploni: Osasuna do pobjede u 90. minutu

Šamar za Real Madrid u Pamploni: Osasuna do pobjede u 90. minutu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Real Madrid doživeo poraz od Osasune u Primeri

real madrid izgubio od osasune heroj je raul garsija Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Real Madrid doživio je poraz na gostovanju Osasuni (1:2) i težak udarac čim je zauzeo prvo mjesto na tabeli Primere.

Hrvat Ante Budimir pogodio je za 1:0 u 34. minutu iz penala koji je i iznudio, jer ga je srušio golman Tibo Kurtoa. Vinisijus Žunior izjednačio je u 73, na perfektnu asistenciju Federika Valverdea, koji je po lijevom boku uradio najveći dio posla, pa je Brazilcu ostalo "samo" da ubaci loptu u mrežu i da potom komunicira sa navijačima, koje je provocirao staveći ruku na uvo.

Očekivalo se da poslije toga Real "napadne" potpuni preokret, ali je heroj postao Raul Garsija (25), "devetka" domaćih i strijelac fenomenalnog gola. Predriblao je Raula Asensija, iznenadio Trenta Aleksandra-Arnolda i majstorski savladao Kurtou udarcem sa lijeve ivice peterca, za konačnih 2:1.

Stadion "El Sadar" se zatresao od radosti domaćih navijača u tom trenutku i tresao se i dugo poslije kraja utakmice. Osasuna je sada deveta na tabeli, a Real je prvi sa dva boda više i odigranom utakmicom više od drugoplasirane Barselone, koja može da ga pretekne u nedjelju protiv Levantea, u utakmici koja počinje u 16.15 časova.

Možda i više od toga, u ovom trenutku je problem za Real Madrid to što se Kilijan Mbape nije vidio a sljedeće nedjelje, u srijedu, biće odigran jako važan revanš meč nokaut faze Lige šampiona protiv Benfike, u kojem će Real braniti prednost 1:0 iz Lisabona. Žoze Murinjo sigurno je dobro vidio mučenje protiv Osasune.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

Real Madrid Osasuna Primera

