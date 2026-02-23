logo
"Beskonačna priča sa lažnim informacijama": Miško Ražnatović se oglasio zbog transfera u Evroligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Miško Ražnatović ponovo se oglasio na društvenim mrežama kako bi demantovao transfere koji su počeli da se pojavljuju u vezi sa njegovim igračima u Evroligi

Miško Ražnatović o tranferima u Evroligi Izvor: MN PRESS

Miško Ražnatović oglasio se i riješio da demantuje transfere u Evroligi koji su počeli da se pojavljuju u posljednje vrijeme. Prvenstveno za prelazak Silvana Franciska u Barselonu. Španski mediji prenijeli su da je navodno dogovoren dvogodišnji ugovor. Poznati agent riješio je da se javi na društvenim mrežama.

"Beskonačna priča sa lažnim informacijama. Počelo je od Obsta i Dubaija, nastavila se sa Navarom i Bajernom. Hajde da vidimo šta je sljedeći veliki transfer", napisao je Ražnatović na Tviteru i prozvao jedan španski košarkaški portal.

Ono što je interesantno i što su navijači primijetili jeste da nije spominjao transfer Marija Hezonje, pošto se priča da je na izlaznim vratima Reala i da je navodno blizu Dubaija.

