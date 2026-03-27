Duška Ivanovića su četiri riječi koštale posla: Da li je zbog ovoga dobio otkaz?

Autor Bojan Jakovljević
Duško Ivanović više nije trener Virtusa, a da postoje probemi u timu moglo je da se vidi i poslije njegove izjave na konferenciji za medije.

Zašto je Virtus otpustio Duška Ivanovića Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Duško Ivanović više nije trener Virtusa. Šokantna odluka donijeta je manje od 24 sata poslije poraza od Armanija u Milanu (103:87). Zašto je otpušten? Moglo je da se nasluti da postoje ozbiljni problemi u timu poslije tog meča i konferencije za medije na kojoj je crnogorski stručnjak bio kratak i jasan. Posebno poslije pitanja o tome zašto je Karsen Edvards igrao samo 10 minuta.

"Čestitam Milanu, igrali su mnogo bolje od nas, brže, izgubili smo svaku situaciju u igri jedan na jedan. Naša individualna odbrana nije bila adekvatna. Edvards? To je moja odluka", poručio je Ivanović.

Već poslije tih riječi bilo je jasno da nešto ne štima. Karsen Edvards je prva zvijezda ekipe i doveden je da bude lider tima. Jasno je da na njemu ne može Duško tek tako da "trenira strogoću" i nije isključeno uopšte ni da se on sam požalio ljudima iz kluba zbog ovakvog tretmana.

U modernoj košarci kada dođe do sukoba između igrača i trenera, u većini slučajeva su treneri ti koji "plaćaju ceh". Inače, Ivanović se već neko vrijeme spominje kao novi trener grčkog Arisa.

Može li Virtus u plej-of?

U nastavku sezone Virtus će voditi srpski stručnjak Nenad Jakovljević. Može li on da uvede tim u plej-of, tačnije do plej-in turnira? Odgovor je odričan, poraz u Milanu je značio da su izgubljene i matematičke šanse.

Virtus je trenutno 15. na tabeli sa skorom 13-20, na 10. mjestu trenutno je Barselona koja ima 19-14, a ostalo je samo pet mečeva do kraja za tim iz Bolonje. Dakle, potpuni fokus je na italijanskom šampionatu.



