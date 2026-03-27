Duška Ivanovića su četiri riječi koštale posla: Da li je zbog ovoga dobio otkaz?

Duško Ivanović više nije trener Virtusa, a da postoje probemi u timu moglo je da se vidi i poslije njegove izjave na konferenciji za medije.

Duško Ivanović više nije trener Virtusa. Šokantna odluka donijeta je manje od 24 sata poslije poraza od Armanija u Milanu (103:87). Zašto je otpušten? Moglo je da se nasluti da postoje ozbiljni problemi u timu poslije tog meča i konferencije za medije na kojoj je crnogorski stručnjak bio kratak i jasan. Posebno poslije pitanja o tome zašto je Karsen Edvards igrao samo 10 minuta.

"Čestitam Milanu, igrali su mnogo bolje od nas, brže, izgubili smo svaku situaciju u igri jedan na jedan. Naša individualna odbrana nije bila adekvatna. Edvards? To je moja odluka", poručio je Ivanović.

Duško Ivanović trener Virtusa Vanja Marinković i Duško Ivanović u periodu dok su sarađivali u Baskoniji

Već poslije tih riječi bilo je jasno da nešto ne štima. Karsen Edvards je prva zvijezda ekipe i doveden je da bude lider tima. Jasno je da na njemu ne može Duško tek tako da "trenira strogoću" i nije isključeno uopšte ni da se on sam požalio ljudima iz kluba zbog ovakvog tretmana.

U modernoj košarci kada dođe do sukoba između igrača i trenera, u većini slučajeva su treneri ti koji "plaćaju ceh". Inače, Ivanović se već neko vrijeme spominje kao novi trener grčkog Arisa.

Može li Virtus u plej-of?

U nastavku sezone Virtus će voditi srpski stručnjak Nenad Jakovljević. Može li on da uvede tim u plej-of, tačnije do plej-in turnira? Odgovor je odričan, poraz u Milanu je značio da su izgubljene i matematičke šanse.

Virtus je trenutno 15. na tabeli sa skorom 13-20, na 10. mjestu trenutno je Barselona koja ima 19-14, a ostalo je samo pet mečeva do kraja za tim iz Bolonje. Dakle, potpuni fokus je na italijanskom šampionatu.



