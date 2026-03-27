Andrej Jakimovski u Evroligi: Momak iz Krive Palanke odigrao sezonu života i osigurao transfer

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Poslije fantastične povratničke sezone u Evropi, Andrej Jakimovski je spreman za takmičenje u Evroligi. Za sada ga želi Valensija.

Krilni igrač Trenta i reprezentacije Makedonije Andrej Jakimovski spreman je za Evroligu. Poslije četiri godine u Vašington Stejtu i jedne godine na Koloradu u NCAA, odigrao je Makedonac ovu sezonu u Italiji i sada je spreman za prelazak u Valensiju.

Španski tim, koji je sa Pedrom Martinezom na čelu pravi hit Evrolige, sada je odigrao sjajnu sezonu u Trentu gdje prosječno beleži 9,2 poena i pet skokova u domaćoj ligi, a 10,8 poena i 6,1 skok u Evrokupu. 

Ove sezone na poziciji krila igraju španski reprezentativci Hosep Puerto i Ćavi Lopes Arostegi uz Kamerona Tajlera iz SAD. U Valensiji je već jedan "Makedonac", a to je Omari Mur, američki bek sa makedonskim državljanstvom.

Jakimovski je i prije odlaska u Ameriku igrao u Italiji u dresu Torina u drugoj ligi. Ipak, tu nije dobijao minute pa je otišao na koledž, ali je ostao bez prilike za mjesto na draftu. Za reprezentaciju Makedonije igrao je na U16 i U18 nivou, a uspio je da i 2020. debituje za seniore.

Šta se dešava sa Valensijom? 

Valensija igra meč sa Partizanom u Evroligi i za sada je tim iz Španije na četvrtom mjestu sa 21 pobjedom i 12 poraza. U ACB ligi su drugi sa 17 pobjeda i šest poraza iza Rea Madrida, a ispred Mursije.

