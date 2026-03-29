Hapoel krenuo po trenera: Dobija blanko ček i mijenja Itudisa

Grčki stručnjak Dimitris Itudis vjerovatno napušta Hapoel na kraju sezone, a prva meta vlasnika Ofera Janaja je dobro poznato evroligaško ime.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Iako nas tek očekuje finiš sezone, spekulacije o potencijalnim transferima u Evroligi su uveliko počele. Osim što se razmatra o igračima, biće zanimljivo vidjeti smjene i promjene na trenerskim pozicijama. Trener Makabija Oded Kataš je izuzetno cijenjen u Evropi i prema pisanju izralskog "Sport5" mogao bi da dobije ponudu koja se ne odbija.

Navodno, vlasnik Hapoela iz Tel Aviva ne pita za cijenu i želi da dovede Kataša na ljeto. Makabi je i dalje konkurentan makar za plej-in pozicije, dok je Hapoel trenutno u sigurnoj zoni i na pragu je respaktabilnog uspjeha u svojoj prvoj sezoni u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Ipak, čelnici nisu sasvim zadovoljni dešavanjima u ekipi i razmatraju da se zahvale na saradnji Dimitrisu Itudisu na kraju sezone. Katašu ugovor sa "Ponosom Izraela" ističe ovog ljeta i navodno mu je ponuđen blanko ček. To nije sve, Janaj želi i Jonatana Alona iz Hapoel Jerusalima kao njegovog pomoćnika.

Šta je problem u Hapoelu?

Navodno čelnici nisu zadovoljni u potpunosti sa radom Dimitrisa Itudisa kome su dali povjerenje nakon nedavne krize i serije poraza. Uspjeli su da se konsolidiju u posljednje vrijeme, ali ima dosta trzavica na relaciji trener - igrači. Itudisu mnogi zamjeraju što daje previše slobode Vasiliju Miciću koji nikako da se vrati na stare staze slave.

Pisalo se o lošem odnosu igrača, nedovoljnom zalaganju, a izraelskoj javnosti najviše smeta što je prošlosezonski heroj Jam Madar potpuno skrajnut.

